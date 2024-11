Gwiezdne wojny otrzymają nową trylogię. Powstaje 10, 11 i 12 część Sagi Skywalkerów

Disney i Lucasfilm mają konkretny pomysł na uratowanie Gwiezdnych wojen. Chociaż w ostatnich pięciu latach zapowiedziano wiele filmowych projektów, to nadal żaden z nich nie został zrealizowany. Chociaż najbliższy premiery jest The Mandalorian & Grogu, to już teraz słyszymy, że ogłoszony w ubiegłym roku film o Rey ma problem i może jednak nie powstać. Studio wraca więc do sprawdzonej formuły wskrzesza Sagę Skywalkerów, która miała zakończyć się na dziewiątej części, która trafiła do kin w 2019 roku. Teraz okazało się, że Lucasfilm szykuje kolejne odsłony w nowej trylogii.

Gwiezdne wojny – powstanie 10, 11 i 12 część Sagi Skywalkerów

Studio zamierza nakręcić 10, 11 i 12 część Sagi Skywalkerów. Producentem i scenarzystą wszystkich trzech nowych filmów będzie Simon Kinberg, który najbardziej znany jest z X-Men: Mroczna Phoenix. Nakręcił również akcyjniak 355, który przeszedł bez większego echa. Oba reżyserskie projekty Kinberga były wielkimi kinowymi klapami, które przyniosły wytwórni spore straty. Był także konsultantem przy filmie Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, wyreżyserowanym przez J.J. Abramsa, który rozpoczął nową trylogię w 2015 roku.