Kapitan Ameryka 4 to typowy średniak? Film ma być niczym z tego słynnego mema

Już wkrótce pojawią się pierwsze recenzje, ale mogą nie być one tak optymistyczne, jak liczyłby na to Marvel.

Już w najbliższy piątek do kin trafi Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Chociaż to kolejna odsłona przygód tytułowego członka drużyny Avengers, to widzowie zdają się nie być szczególnie zainteresowani tą produkcją. Według przedpremierowych prognoz Kapitan Ameryka 4 otworzy się w Ameryce z wynikiem gorszy od Ant-Man i Osa: Kwantomania. Marvel może obawiać się o przyjęcie nowego filmu, tym bardziej że produkcja promowana jest Red Hulkiem, chociaż na ekranie ma pojawić się na zaledwie kilka minut. Już dzisiaj pojawią się w mediach społecznościowych pierwsze opinie o czwartej części Kapitana Ameryki, a jutro zejdzie embargo na recenzje. Według przecieków opinie są po prostu przeciętne.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat to przeciętny film?

Scooper MyTimeToShineHello usłyszał od swoich źródeł, że Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat jest „w porządku”. Ma być to zwykły „trzygwiazdkowy film”, który jest „not great, not terrible” (nie świetny, nie okropny). To sformułowanie przywodzi od razu na myśl popularny mem z serialu Czarnobyla i słowa, które wypowiedział jeden z bohaterów, który znajdował się w czarnobylskiej elektrowni tuż przed katastrofą.