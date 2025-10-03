Już wkrótce z biblioteki Xbox Game Pass znikną cztery gry. Jedna z nich ma 88 pkt na Metacritic

Wokół Xbox Game Pass ostatnio jest naprawdę gorąco – wszystko przez niedawne podwyżki cen abonamentu, które wywołały falę krytyki i rezygnacji z subskrypcji. Najwyraźniej Microsoft niespecjalnie się tym przejmuje, bo usługa i tak zarabia miliony. Co jeszcze czeka subskrybentów?
Cztery gry znikną z biblioteki Game Pass
Teraz subskrybentów czekają kolejne rozczarowania – już 15 października z katalogu zniknie następna partia gier. To jednak rutynowy proceder. Tym razem bibliotekę opuszczą cztery tytuły:
- Cocoon
- Core Keeper
- Donut County
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed
Co to za gry? Wśród gier na wylocie z Game Pass jest Cocoon, oryginalna przygodówka logiczna od współtwórcy Limbo i Inside. Gra miała bardzo dobre recenzje uzyskując 88 pkt na Metacritic. Core Keeper to z kolei popularny sandbox survival z eksploracją podziemi i walką z bossami. W zabawnym Donut County sterujemy rosnącą dziurą pochłaniającą wszystko na swojej drodze, a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed to dynamiczna gra akcji oparta na marce Wojowniczych Żółwi Ninja, kierowana głównie do młodszych odbiorców.
Do momentu usunięcia każdy z wymienionych tytułów będzie dostępny z 20% zniżką dla posiadaczy aktywnej subskrypcji, co pozwoli zachować gry na stałe w bibliotece. Choć Game Pass traci tytuły, to równocześnie zyskuje też nowe, ale o tym poinformujemy wkrótce.
