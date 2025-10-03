Game Pass rośnie w siłę. Microsoft zarobił 5 miliardów dolarów na subskrypcjach

Xbox Game Pass zanotował rekordowy wynik finansowy – w ostatnim roku fiskalnym subskrypcje przyniosły Microsoftowi 5 miliardów dolarów przychodów. Potwierdziła to prezes Xbox, Sarah Bond, w rozmowie podczas Tokyo Game Show 2025.
Game Pass rośnie mimo krytyki
Bond podkreśliła, że Game Pass jest rentownym przedsięwzięciem, a wraz z rosnącą liczbą twórców w usłudze zwiększają się także wypłaty dla nich. „To opłacalny biznes dla Microsoftu i jednocześnie dla twórców”, stwierdziła. Sukces finansowy pojawia się w kontekście niedawnych zmian w subskrypcji, w tym wprowadzenia nowego systemu poziomów: Game Pass Essential ($10/mies.), Game Pass Premium ($15/mies.) oraz Game Pass Ultimate ($30/mies.), który oferuje największy katalog ponad 400 tytułów i dostęp do gier Xbox i PC od dnia premiery.
