Game Pass rośnie w siłę. Microsoft zarobił 5 miliardów dolarów na subskrypcjach

Mikołaj Berlik
2025/10/03 09:30
Xbox Game Pass osiągnął rekordowy poziom sprzedaży – w ostatnim roku fiskalnym przychody usługi wyniosły 5 miliardów dolarów.

Xbox Game Pass zanotował rekordowy wynik finansowy – w ostatnim roku fiskalnym subskrypcje przyniosły Microsoftowi 5 miliardów dolarów przychodów. Potwierdziła to prezes Xbox, Sarah Bond, w rozmowie podczas Tokyo Game Show 2025.

Game Pass rośnie mimo krytyki

Bond podkreśliła, że Game Pass jest rentownym przedsięwzięciem, a wraz z rosnącą liczbą twórców w usłudze zwiększają się także wypłaty dla nich. „To opłacalny biznes dla Microsoftu i jednocześnie dla twórców”, stwierdziła. Sukces finansowy pojawia się w kontekście niedawnych zmian w subskrypcji, w tym wprowadzenia nowego systemu poziomów: Game Pass Essential ($10/mies.), Game Pass Premium ($15/mies.) oraz Game Pass Ultimate ($30/mies.), który oferuje największy katalog ponad 400 tytułów i dostęp do gier Xbox i PC od dnia premiery.

Pomimo rekordowych przychodów, opinie o wpływie Game Pass na branżę gier są mieszane. Były szef PlayStation, Shawn Layden, zwrócił uwagę, że subskrypcja niekoniecznie inspiruje twórców gier do innowacji, ponieważ rozliczenia są uproszczone do płatności za „udostępnienie gry w serwerach”. Podobnie były menedżer Bethesda, Pete Hines, wskazuje na konieczność wyważenia potrzeb twórców i oferty subskrypcji, by usługa była zrównoważona i trwała.

Game Pass pozostaje jednym z najważniejszych produktów Xboxa, a rekordowe 5 miliardów dolarów przychodów pokazuje, że mimo krytyki biznesowa strona subskrypcji rozwija się w imponującym tempie.

Źródło:https://gamingbolt.com/xbox-president-confirms-game-pass-sales-reached-5-billion-in-the-last-fiscal-year

