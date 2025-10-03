Game Pass rośnie w siłę. Microsoft zarobił 5 miliardów dolarów na subskrypcjach

Pomimo rekordowych przychodów, opinie o wpływie Game Pass na branżę gier są mieszane. Były szef PlayStation, Shawn Layden, zwrócił uwagę, że subskrypcja niekoniecznie inspiruje twórców gier do innowacji, ponieważ rozliczenia są uproszczone do płatności za „udostępnienie gry w serwerach”. Podobnie były menedżer Bethesda, Pete Hines, wskazuje na konieczność wyważenia potrzeb twórców i oferty subskrypcji, by usługa była zrównoważona i trwała.

Game Pass pozostaje jednym z najważniejszych produktów Xboxa, a rekordowe 5 miliardów dolarów przychodów pokazuje, że mimo krytyki biznesowa strona subskrypcji rozwija się w imponującym tempie.