Już wkrótce start sezonu nagród. Wenecja wrzuca pierwszy bieg – w grze m.in. Park Chan-wook, Bigelow i Del Toro

Ten festiwal uznaje się za symboliczny początek sezonu nagród. Startuje już we wrześniu. W konkursie głównym wezmą udział topowe nazwiska światowego kina.

Polska ma swoje Złote Lwy i Włochy mają swoje Złote Lwy. Między 27 sierpnia a 6 września Wenecja ponownie stanie się filmowym centrum świata. 82. Festiwal Filmowy oficjalnie wraca na Lido z imponującym programem, który – choć pełen wielkich nazwisk – nie zatrzymuje się na oczywistościach. To jeden z najważniejszych przystanków sezonu festiwalowego i dobry barometr tego, co będzie liczyć się w kinie przez najbliższe miesiące. W ubiegłym roku wygrał stary wyjadacz, Pedro Almodovar, a kto wygra tym razem?

82. Festiwal Filmowy w Wenecji – wiemy, kto weźmie udział w rywalizacji

W konkursie głównym znalazło się aż 21 filmów, z czego sześć zostało wyreżyserowanych przez kobiety – to rekordowa liczba w historii imprezy. Organizatorzy podkreślają także, że coraz częściej powstają dzieła trwające ponad 2 godziny 15 minut, co staje się międzynarodowym standardem i... wyzwaniem logistycznym dla twórców festiwalowych harmonogramów. Ale do rzeczy.