Ten remaku słynnego horroru od Netflix zachwyca po pierwszym zwiastunie. Fani domagają się kinowej premiery

Po latach oczekiwań w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun Frankensteina w reżyserii Guillermo del Toro. To projekt marzeń twórcy Labiryntu fauna, Kształtu wody oraz Pinokia, który przez lata krążył wokół tej historii, aż w końcu – z pomocą Netfliksa – udało się ruszyć z produkcją. Zobaczcie jak zapowiada się nowa adaptacja tej klasycznej historii.

Frankenstein – jest pierwszy zwiastun

Del Toro mierzy się z klasyką gatunku: Frankenstein Mary Shelley to jedna z najsłynniejszych powieści grozy w historii literatury, wielokrotnie adaptowana, reinterpretowana i będąca źródłem inspiracji. Tym razem zobaczymy ją w nowej, gotyckiej, operowej wersji, jaką tylko del Toro potrafi stworzyć. Po pierwszych reakcjach na zwiastun fani nie kryją entuzjazmu – wielu komentuje, że to film stworzony wręcz do sal kinowych. Niestety, nie będzie im to dane: Frankenstein trafi wyłącznie na Netfliksa.