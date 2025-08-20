Obsada nadchodzącego serialu HBO o Harrym Potterze powiększa się o kolejne znane postacie z książek J.K. Rowling. Po ujawnieniu głównego tria – Dominica McLaughlina jako Harry'ego Pottera, Arabelli Stanton jako Hermiony Granger i Alastaira Stouta jako Rona Weasleya – dołączają do niego dzieci Weasleyów.
Rodzeństwo Wesley na nowym zdjęciu z serialu Harry Potter
Tristan Harland wcieli się w Freda, Gabriel Harland w George'a, Ruari Spooner w Percy'ego, a Gracie Cochrane w Ginny Weasley. HBO opublikowało również wspólne zdjęcie całej piątki, na którym dołącza do nich Ron w wykonaniu Alastaira Stouta.
Rodzeństwo Weasleyów odgrywa kluczowe role w uniwersum Harry’ego Pottera. Fred i George są znani ze swoich komicznych zagrań, Ginny staje się główną miłością Harry’ego i walczy u jego boku w licznych bitwach, a Percy wyróżnia się bardziej napiętymi relacjami z rodziną. Telewizyjna adaptacja, poświęcając każdej książce więcej czasu niż filmy, pozwoli na pogłębienie historii Percy’ego i rozwinięcie interakcji rodzeństwa.
Pierwszy sezon serialu jest obecnie kręcony, a produkcja drugiego sezonu ma ruszyć w połowie 2026 roku. Planowana na 10 lat adaptacja obejmie wszystkie siedem książek, co pozwoli wiernie odwzorować historię i rozwijać relacje bohaterów w bogatszych szczegółach. Zobacz także zdjęcie, na którym widać Harry’ego i Hagrida.
