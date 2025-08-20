Obsada nadchodzącego serialu HBO o Harrym Potterze powiększa się o kolejne znane postacie z książek J.K. Rowling. Po ujawnieniu głównego tria – Dominica McLaughlina jako Harry'ego Pottera, Arabelli Stanton jako Hermiony Granger i Alastaira Stouta jako Rona Weasleya – dołączają do niego dzieci Weasleyów.

Rodzeństwo Wesley na nowym zdjęciu z serialu Harry Potter

Tristan Harland wcieli się w Freda, Gabriel Harland w George'a, Ruari Spooner w Percy'ego, a Gracie Cochrane w Ginny Weasley. HBO opublikowało również wspólne zdjęcie całej piątki, na którym dołącza do nich Ron w wykonaniu Alastaira Stouta.