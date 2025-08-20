Zaloguj się lub Zarejestruj

Rodzeństwo Wesley na nowym zdjęciu z serialu Harry Potter

Jakub Piwoński
2025/08/20 16:30
0
0

Wyczekiwany serial ponownie ujawnia swe kulisy.

Obsada nadchodzącego serialu HBO o Harrym Potterze powiększa się o kolejne znane postacie z książek J.K. Rowling. Po ujawnieniu głównego tria – Dominica McLaughlina jako Harry'ego Pottera, Arabelli Stanton jako Hermiony Granger i Alastaira Stouta jako Rona Weasleya – dołączają do niego dzieci Weasleyów.

Harry Potter, filmy – rodzeństwo Wesley
Harry Potter, filmy – rodzeństwo Wesley

Rodzeństwo Wesley na nowym zdjęciu z serialu Harry Potter

Tristan Harland wcieli się w Freda, Gabriel Harland w George'a, Ruari Spooner w Percy'ego, a Gracie Cochrane w Ginny Weasley. HBO opublikowało również wspólne zdjęcie całej piątki, na którym dołącza do nich Ron w wykonaniu Alastaira Stouta.

Rodzeństwo Weasleyów odgrywa kluczowe role w uniwersum Harry’ego Pottera. Fred i George są znani ze swoich komicznych zagrań, Ginny staje się główną miłością Harry’ego i walczy u jego boku w licznych bitwach, a Percy wyróżnia się bardziej napiętymi relacjami z rodziną. Telewizyjna adaptacja, poświęcając każdej książce więcej czasu niż filmy, pozwoli na pogłębienie historii Percy’ego i rozwinięcie interakcji rodzeństwa.

GramTV przedstawia:

Pierwszy sezon serialu jest obecnie kręcony, a produkcja drugiego sezonu ma ruszyć w połowie 2026 roku. Planowana na 10 lat adaptacja obejmie wszystkie siedem książek, co pozwoli wiernie odwzorować historię i rozwijać relacje bohaterów w bogatszych szczegółach. Zobacz także zdjęcie, na którym widać Harry’ego i Hagrida.

Harry Potter, serial – rodzeństwo Wesley
Harry Potter, serial – rodzeństwo Wesley

Źródło:https://screenrant.com/harry-potter-series-hbo-weasley-children-cast

Tagi:

Popkultura
Harry Potter
J.K. Rowling
HBO Max
adaptacja książki
Wesley
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112