Hollow Knight z darmową aktualizacją next-genową. Kultowa gra piękniejsza na PS5, Xbox Series i Switch 2

Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy gry na starszych systemach. To idealny moment, by wrócić do Hallownest i odświeżyć sobie historię przed nadchodzącym, darmowym dodatkiem do Silksonga – Sea of Sorrow, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku.
Hollow Knight – nowości techniczne i „next-genowy” blask
Wersja na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2 przynosi znaczące usprawnienia techniczne:
- Płynność i rozdzielczość: Gra wspiera teraz odświeżanie do 120 kl./s oraz nowe rozdzielczości, co docenią zwłaszcza użytkownicy monitorów ultrawide i Steam Decka.
- Lepsza oprawa: Część obiektów w grze została podmieniona na nowe wersje, które lepiej pasują do tła fabularnego i prezentują się ostrzej na nowoczesnych ekranach.
- Optymalizacja: Poprawiono czasy ładowania oraz wsparcie dla nowoczesnych kontrolerów (w tym haptykę w DualSense).
