Hollow Knight z darmową aktualizacją next-genową. Kultowa gra piękniejsza na PS5, Xbox Series i Switch 2

Team Cherry wsłuchało się w głosy społeczności i wprowadziło kilka kluczowych poprawek w mechanice:

Pauza w ekwipunku: To prawdopodobnie największa zmiana – od teraz otwarcie menu ekwipunku zatrzymuje grę, co eliminuje przypadkowe zgony podczas sprawdzania mapy czy talizmanów.

Balans bossów: Dwóch przeciwników zostało zmodyfikowanych, by usunąć najbardziej frustrujące i niesprawiedliwe elementy ich ataków.

„Błogosławieństwo” Salubry: Twórcy w końcu pozwolili na wyciszenie ducha Salubry, którego nucenie nad uchem odpoczywającego rycerza bywało dla wielu graczy irytujące.

Poprawki błędów: Usunięto m.in. błąd typu „soft lock” w Mieście Łez, który potrafił uniemożliwić dalszy postęp w grze.

Aktualizacja do wersji na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S jest całkowicie darmowa dla posiadaczy gry na PS4 i Xbox One. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wersji na Nintendo Switch 2. Tytuł jest również dostępny w usłudze Xbox Game Pass.