Hollow Knight z darmową aktualizacją next-genową. Kultowa gra piękniejsza na PS5, Xbox Series i Switch 2

Mikołaj Berlik
2026/02/09 12:30
0
0

Deweloperzy udostępnili właśnie ogromną, darmową aktualizację, która wprowadza natywne wersje gry na konsole obecnej generacji oraz szereg poprawek, o które gracze prosili od lat.

Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy gry na starszych systemach. To idealny moment, by wrócić do Hallownest i odświeżyć sobie historię przed nadchodzącym, darmowym dodatkiem do Silksonga – Sea of Sorrow, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

Hollow Knight
Hollow Knight

Hollow Knight – nowości techniczne i „next-genowy” blask

Wersja na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2 przynosi znaczące usprawnienia techniczne:

  • Płynność i rozdzielczość: Gra wspiera teraz odświeżanie do 120 kl./s oraz nowe rozdzielczości, co docenią zwłaszcza użytkownicy monitorów ultrawide i Steam Decka.
  • Lepsza oprawa: Część obiektów w grze została podmieniona na nowe wersje, które lepiej pasują do tła fabularnego i prezentują się ostrzej na nowoczesnych ekranach.
  • Optymalizacja: Poprawiono czasy ładowania oraz wsparcie dla nowoczesnych kontrolerów (w tym haptykę w DualSense).

GramTV przedstawia:

Team Cherry wsłuchało się w głosy społeczności i wprowadziło kilka kluczowych poprawek w mechanice:

  • Pauza w ekwipunku: To prawdopodobnie największa zmiana – od teraz otwarcie menu ekwipunku zatrzymuje grę, co eliminuje przypadkowe zgony podczas sprawdzania mapy czy talizmanów.
  • Balans bossów: Dwóch przeciwników zostało zmodyfikowanych, by usunąć najbardziej frustrujące i niesprawiedliwe elementy ich ataków.
  • „Błogosławieństwo” Salubry: Twórcy w końcu pozwolili na wyciszenie ducha Salubry, którego nucenie nad uchem odpoczywającego rycerza bywało dla wielu graczy irytujące.
  • Poprawki błędów: Usunięto m.in. błąd typu „soft lock” w Mieście Łez, który potrafił uniemożliwić dalszy postęp w grze.

Aktualizacja do wersji na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S jest całkowicie darmowa dla posiadaczy gry na PS4 i Xbox One. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wersji na Nintendo Switch 2. Tytuł jest również dostępny w usłudze Xbox Game Pass.

Źródło:https://steamcommunity.com/games/367520/announcements/detail/526493182068785900

Tagi:

News
PC
aktualizacja
PlayStation 5
Hollow Knight
Team Cherry
metroidvania
Xbox Series X
Xbox Series S
Nintendo Switch 2
aktualizacja gry
