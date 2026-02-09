Nowy region i misja dla Ciri w Wiedźminie 3. Mod „Dawn over Kovir” już dostępny

Inspiracją dla twórcy był zwiastun filmowy zapowiadający Wiedźmina 4. Mod skupia się na Ciri jako pełnoprawnej wiedźmince, która musi mierzyć się z konsekwencjami mutacji i trudami życia na szlaku. To opowieść o kimś, kto próbuje odnaleźć się w świecie nie jako legenda, lecz jako człowiek.

Wiedźmin 3 – co oferuje „Dawn over Kovir”?

Modyfikacja to nie tylko zestaw dialogów, ale solidna porcja nowej zawartości. Gracze mogą zwiedzić region Koviru i Poviss, który został zbudowany na bazie elementów Skellige, ale gruntownie przebudowany, by oddać surowy, północny klimat królestwa. Ukończenie nowej historii zajmuje od 45 minut do 1,5 godziny. Dzięki modowi Custom Player Characters gramy bezpośrednio jako Ciri, korzystając z jej unikalnych zdolności oraz w pełni funkcjonalnego srebrnego miecza.