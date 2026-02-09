Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy region i misja dla Ciri w Wiedźminie 3. Mod „Dawn over Kovir” już dostępny

Mikołaj Berlik
2026/02/09 09:00
Mimo że od premiery Wiedźmina 3 minęła już ponad dekada, społeczność moderów wciąż potrafi zaskoczyć.

Inspiracją dla twórcy był zwiastun filmowy zapowiadający Wiedźmina 4. Mod skupia się na Ciri jako pełnoprawnej wiedźmince, która musi mierzyć się z konsekwencjami mutacji i trudami życia na szlaku. To opowieść o kimś, kto próbuje odnaleźć się w świecie nie jako legenda, lecz jako człowiek.

Wiedźmin 3 – co oferuje „Dawn over Kovir”?

Modyfikacja to nie tylko zestaw dialogów, ale solidna porcja nowej zawartości. Gracze mogą zwiedzić region Koviru i Poviss, który został zbudowany na bazie elementów Skellige, ale gruntownie przebudowany, by oddać surowy, północny klimat królestwa. Ukończenie nowej historii zajmuje od 45 minut do 1,5 godziny. Dzięki modowi Custom Player Characters gramy bezpośrednio jako Ciri, korzystając z jej unikalnych zdolności oraz w pełni funkcjonalnego srebrnego miecza.

Aby cieszyć się nową przygodą, trzeba spełnić kilka wymagań technicznych. Potrzebujemy wersji Next-Gen Wiedźmina 3 oraz obu dodatków (Serca z Kamienia i Krew i Wino). Należy także zainstalować mody wspomagające: Custom Player Characters oraz Community Patch. Przygodę można rozpocząć ze starego zapisu gry lub wybierając opcję „Nowa Gra” -> „Tylko Dawn over Kovir”. Zadanie rozpoczynające modyfikację nosi tytuł „One More Thing”.

Mod Dawn over Kovir jest dostępny bezpłatnie na platformie Nexus Mods. Choć obecnie postacie nie posiadają pełnego dubbingu, twórca planuje w przyszłości dodać głosy przy współpracy z profesjonalnymi aktorami lub utalentowanymi fanami. Ostatnio informowaliśmy o innym projekcie ulepszającym tytuł.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/the-witcher-3-got-a-new-questline-for-ciri-and-a-new-region/

