Zaloguj się lub Zarejestruj

WWE 2K26 wprowadza Ringside Pass. Koniec z tradycyjnym DLC na rzecz systemu sezonowego

Mikołaj Berlik
2026/02/09 14:30
0
0

Premiera WWE 2K26 zbliża się wielkimi krokami, a deweloperzy z Visual Concepts odkrywają kolejne karty.

Gra zadebiutuje 13 marca 2026 roku (z wczesnym dostępem od 6 marca dla wersji Premium) i po raz pierwszy w historii serii całkowicie porzuca konsole poprzedniej generacji (PS4/Xbox One). Ten ruch pozwolił na znaczne usprawnienia, ale to model dystrybucji treści budzi najwięcej emocji.

WWE 2K26
WWE 2K26

WWE 2K26 – co wiemy o nowym systemie nagród?

Zamiast kupowania paczek z zawodnikami co kilka miesięcy, gracze otrzymają system przypominający Battle Pass, ale z istotną różnicą. Najważniejszą nowością są nie wygasające sezony w Ringside Pass. Jeśli wrócimy do gry po pół roku, nadal będziemy mogli odblokować zawartość z pierwszego sezonu. Każdy sezon zaoferuje darmową (60 przedmiotów) i płatną ścieżkę Premium (kolejne 60 nagród). Do odblokowania będą nowi zawodnicy, Legendy, stroje oraz waluta VC. Postęp zdobywamy, zbierając punkty RXP w niemal każdym trybie – od Universe Mode, przez MyRISE, aż po powracający tryb The Island.

Poza modelem biznesowym, WWE 2K26 stawia na powrót uwielbianych przez fanów trybów, których brakowało w ostatnich latach:

  • Inferno Match: Walka wokół płonącego ringu, gdzie celem jest dosłowne podpalenie przeciwnika.
  • I Quit Match: Brutalne starcia, które kończą się tylko wtedy, gdy rywal wykrzyczy do mikrofonu „poddaję się”.
  • Three Stages of Hell: Trzy różne rodzaje walk pod rząd (np. Steel Cage, a potem Ladder Match).
  • Dumpster Match: Klasyk z ery Attitude, w którym musimy wrzucić oponenta do kontenera na śmieci.

GramTV przedstawia:

Visual Concepts w końcu wysłuchało próśb o większą pojemność pamięci. W tej edycji otrzymamy 200 slotów na stworzonych zawodników (CAS) oraz dwukrotnie większą liczbę miejsc na własne grafiki. Na okładce gry w tym roku dumnie prezentuje się „The Best in the World” – CM Punk, który doczekał się również dedykowanego trybu Showcase.

Premiera WWE 2K26 jest planowana na 13 marca 2026 roku. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Gra po raz pierwszy w pełni wykorzysta moc nowych konsol, co ma przełożyć się na lepszą fizykę oraz płynniejszy system kontr.

Źródło:https://insider-gaming.com/wwe-2k26-dev-confident-fans-will-like-new-ringside-pass/

Tagi:

News
PC
wywiad
Visual Concepts
WWE
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
WWE 2K26
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112