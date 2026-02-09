WWE 2K26 wprowadza Ringside Pass. Koniec z tradycyjnym DLC na rzecz systemu sezonowego

Premiera WWE 2K26 zbliża się wielkimi krokami, a deweloperzy z Visual Concepts odkrywają kolejne karty.
Gra zadebiutuje 13 marca 2026 roku (z wczesnym dostępem od 6 marca dla wersji Premium) i po raz pierwszy w historii serii całkowicie porzuca konsole poprzedniej generacji (PS4/Xbox One). Ten ruch pozwolił na znaczne usprawnienia, ale to model dystrybucji treści budzi najwięcej emocji.
WWE 2K26 – co wiemy o nowym systemie nagród?
Zamiast kupowania paczek z zawodnikami co kilka miesięcy, gracze otrzymają system przypominający Battle Pass, ale z istotną różnicą. Najważniejszą nowością są nie wygasające sezony w Ringside Pass. Jeśli wrócimy do gry po pół roku, nadal będziemy mogli odblokować zawartość z pierwszego sezonu. Każdy sezon zaoferuje darmową (60 przedmiotów) i płatną ścieżkę Premium (kolejne 60 nagród). Do odblokowania będą nowi zawodnicy, Legendy, stroje oraz waluta VC. Postęp zdobywamy, zbierając punkty RXP w niemal każdym trybie – od Universe Mode, przez MyRISE, aż po powracający tryb The Island.
Poza modelem biznesowym, WWE 2K26 stawia na powrót uwielbianych przez fanów trybów, których brakowało w ostatnich latach:
Inferno Match: Walka wokół płonącego ringu, gdzie celem jest dosłowne podpalenie przeciwnika.
I Quit Match: Brutalne starcia, które kończą się tylko wtedy, gdy rywal wykrzyczy do mikrofonu „poddaję się”.
Three Stages of Hell: Trzy różne rodzaje walk pod rząd (np. Steel Cage, a potem Ladder Match).
Dumpster Match: Klasyk z ery Attitude, w którym musimy wrzucić oponenta do kontenera na śmieci.
GramTV przedstawia:
Visual Concepts w końcu wysłuchało próśb o większą pojemność pamięci. W tej edycji otrzymamy 200 slotów na stworzonych zawodników (CAS) oraz dwukrotnie większą liczbę miejsc na własne grafiki. Na okładce gry w tym roku dumnie prezentuje się „The Best in the World” – CM Punk, który doczekał się również dedykowanego trybu Showcase.
Premiera WWE 2K26 jest planowana na 13 marca 2026 roku. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Gra po raz pierwszy w pełni wykorzysta moc nowych konsol, co ma przełożyć się na lepszą fizykę oraz płynniejszy system kontr.
