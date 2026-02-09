WWE 2K26 wprowadza Ringside Pass. Koniec z tradycyjnym DLC na rzecz systemu sezonowego

Gra zadebiutuje 13 marca 2026 roku (z wczesnym dostępem od 6 marca dla wersji Premium) i po raz pierwszy w historii serii całkowicie porzuca konsole poprzedniej generacji (PS4/Xbox One). Ten ruch pozwolił na znaczne usprawnienia, ale to model dystrybucji treści budzi najwięcej emocji.

WWE 2K26 – co wiemy o nowym systemie nagród?

Zamiast kupowania paczek z zawodnikami co kilka miesięcy, gracze otrzymają system przypominający Battle Pass, ale z istotną różnicą. Najważniejszą nowością są nie wygasające sezony w Ringside Pass. Jeśli wrócimy do gry po pół roku, nadal będziemy mogli odblokować zawartość z pierwszego sezonu. Każdy sezon zaoferuje darmową (60 przedmiotów) i płatną ścieżkę Premium (kolejne 60 nagród). Do odblokowania będą nowi zawodnicy, Legendy, stroje oraz waluta VC. Postęp zdobywamy, zbierając punkty RXP w niemal każdym trybie – od Universe Mode, przez MyRISE, aż po powracający tryb The Island.