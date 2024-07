Deadpool i Wolverine zbiera świetne opinie. Pierwsi widzowie ocenili już film Marvela

Kilka dni temu zaprezentowany został przedpremierowy zwiastun filmu Deadpool i Wolverine . Już za moment produkcja trafi do kin, a pierwsi widzowie mieli okazję zobaczyć pełen seans filmu. W związku z tym w sieci pojawiły się już opinie, które, jak się okazuje, w dużej mierze zachwalają widowisko.

Deadpool i Wolverine z pierwszymi opiniami. Widzowie zachwalają produkcję

Do sieci trafiły już pierwsze opinie dziennikarzy, którzy mieli okazję zapoznać się z nadciągającym coraz większymi krokami do kin filmem Deadpool i Wolverine. Jak możemy zauważyć w mediach społecznościowych, reakcje na produkcję są niezwykle pozytywne. Według krytyków Hugh Jackamn i Ryan Reynolds stanowią świetny duet, a film zapewnia dużą dawkę humoru.

Deadpool i Wolverine to zastrzyk w ramię, którego MCU tak bardzo potrzebowało. Wulgarny, brutalny, a momentami nawet i wzruszający, ten dojrzały film nie powstrzymuje się przed dostarczeniem fanom wszystko, czego potrzebują. – Matt Neglia.

Deadpool i Wolverine to idealny list miłosny do filmów X-Men! Dużo serca i humoru, który sprawia, że chce się więcej. Hugh Jackman i Ryan Reynolds to perfekcyjny duet, który zapewnia MCU potrzebny zastrzyk adrenaliny. – Rohan Patel.

Czy Deadpool i Wolverine jest super? Absolutnie. Czy to niewiarygodnie głupi? Również tak. Mnóstwo śmiechu i mnóstwo naprawdę fajnych momentów, które sprawiały, że bez przerwy się uśmiechałem. Pozdrowienia dla Hugh Jackmana za fantastycznie wulgarną i zabawną rolę Logana! – Guy At The Movies.

Deadpool i Wolverine to najzabawniejszy i najbardziej brutalny projekt MCU w historii. Ryan Reynolds i Hugh Jackman jako ikony są niesamowici. Nie jest idealnie, ale to ekscytujące doświadczenie, a dla Marvela krok we właściwym kierunku – David Thompson.