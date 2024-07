Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ma niebawem wzbogacić bibliotekę Xbox Game Pass

Autorem powyższych doniesień jest „eXtas1s”, który na początku tygodnia ujawnił, kiedy Call of Duty: Modern Warfare 3 trafi do Xbox Game Pass . Teraz wspomniany insider zdradził, kiedy abonenci Microsoftu będą mieli okazję zapoznać się Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Według informatora pakiet zawierający odświeżone wersje pierwszych trzech odsłon serii Crash Bandicoot wzbogaci bibliotekę usługi amerykańskiej firmy już 8 sierpnia 2024 roku.

Jeszcze dziś biblioteka Xbox Game Pass zostanie wzbogacona o Call of Duty: Modern Warfare 3 . Abonenci Microsoftu mogą jednak szykować się na przybycie kolejnych gier Activision Blizzard. W sieci pojawiła się bowiem dokładna data dodania Crash Bandicoot N. Sane Trilogy do usługi amerykańskiej firmy.

„eXtas1s” już jakiś czas temu zapowiadał, że do Xbox Game Pass zmierzają kolejne gry Activision Blizzard . Dopiero teraz insider był jednak w stanie podzielić się dokładną datą dodania Crash Bandicoot N. Sane Trilogy do usługi Microsoftu. W następnej kolejności abonenci amerykańskiej firmy prawdopodobnie otrzymają dostęp do Spyro Reignited Trilogy oraz Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Na koniec warto przypomnieć, że Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zadebiutowało na rynku w 2017 roku. Obecnie wspomniany tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat pakietu odświeżonych wersji gier studia Naughty Dog, to zapraszamy Was do lektury: Eliksir młodości – recenzja Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

