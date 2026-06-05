Jurassic Park: Survival wreszcie daje znak życia. Twórcy po miesiącach milczenia uspokajają fanów

Saber Interactive potwierdziło, że prace nad grą trwają, a projekt wygląda bardzo obiecująco.

Od zapowiedzi Jurassic Park: Survival minęły już ponad dwa lata, a w ostatnich miesiącach wokół gry panowała niemal całkowita cisza. Brak nowych materiałów i informacji zaczął budzić niepokój wśród fanów kultowej marki, jednak najnowszy komunikat Saber Interactive powinien rozwiać część wątpliwości. Jurassic Park: Survival – projekt nadal powstaje W rozmowie z serwisem Game File głos zabrał prezes Saber Interactive, Matt Karch. Szef firmy potwierdził, że Jurassic Park: Survival pozostaje w aktywnej produkcji i rozwija się zgodnie z planem. Jak stwierdził Karch, gra jest „bardzo mocno rozwijana” i „wygląda bardzo solidnie”. Choć nie ujawniono żadnych nowych materiałów ani szczegółów rozgrywki, sam fakt przerwania wielomiesięcznego milczenia został pozytywnie przyjęty przez społeczność.

Jurassic Park: Survival zostało oficjalnie zapowiedziane podczas gali The Game Awards 2023. Produkcja ma zaoferować jednoosobową przygodę osadzoną na wyspie Isla Nublar dzień po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie z serii. Ostatnim większym materiałem dotyczącym gry był kulisowy materiał opublikowany w sierpniu 2025 roku.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, cisza nie dotyczyła wyłącznie samej gry. W ostatnich miesiącach zauważalnie zmniejszyła się również aktywność całej marki Jurassic Park w mediach społecznościowych. Oficjalne konto franczyzy przez dwa miesiące nie publikowało żadnych wpisów, aż do 1 czerwca, kiedy pojawiła się wiadomość „We're back in business”. Wczytywanie ramki mediów. Podobne problemy odczuło także Jurassic World Evolution 3. Darmowe aktualizacje do strategii studia Frontier Developments zostały niespodziewanie wstrzymane, by powrócić dopiero w czerwcu. Na razie nie wiadomo, czy Jurassic Park: Survival pojawi się podczas tegorocznych pokazów Summer Game Fest. Najnowsze informacje sugerują jednak, że projekt ma się dobrze, a kolejne materiały mogą być już tylko kwestią czasu. Cyberpunk 2077 też dostanie nowy dodatek? Analitycy oczekują niespodzianki od CD Projekt Red

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