Marvel’s Wolverine bez otwartego świata. Twórcy tłumaczą, dlaczego

Niemniej sam klimat jest zupełnie inny. Wszak Peter Parker to ktoś, kto przeprowadza staruszki przez pasy i łapie złodziei torebek, tymczasem…

Wolverine porzuci formułę Spider-Mana

Cóż, Logan do przyjemniaczków zdecydowanie nie należy. Nie bez powodu zresztą w nadchodzącym Marvel’s Wolverine jest sporo gore, a krew leje się z ekranu litrami. Nowa produkcja Insomniac ma zaoferować nam dynamiczną i brutalną przygodę. Oraz liniową, co jest sporą odmianą, bo wspomniane tytuły ze Spider-Manem w roli głównej charakteryzowały się otwartym światem. W tym wypadku postawiono na formę bardziej zwartą i nie jest tak bez powodu. Samo studio zapewnia, iż ma to związek z tym, jaką postacią jest Rosomak i że z tego powodu koncepcja zwiedzania piaskownicy zdecydowanie by się nie sprawdziła.