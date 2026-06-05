Marvel’s Wolverine bez otwartego świata. Twórcy tłumaczą, dlaczego

Po stworzeniu trzech gier ze Spider-Manem Insomniac Games idzie w odmiennym kierunku. Pozostając jednak przy gatunku superbohaterskim.
Niemniej sam klimat jest zupełnie inny. Wszak Peter Parker to ktoś, kto przeprowadza staruszki przez pasy i łapie złodziei torebek, tymczasem…
Wolverine porzuci formułę Spider-Mana
Cóż, Logan do przyjemniaczków zdecydowanie nie należy. Nie bez powodu zresztą w nadchodzącym Marvel’s Wolverine jest sporo gore, a krew leje się z ekranu litrami. Nowa produkcja Insomniac ma zaoferować nam dynamiczną i brutalną przygodę. Oraz liniową, co jest sporą odmianą, bo wspomniane tytuły ze Spider-Manem w roli głównej charakteryzowały się otwartym światem. W tym wypadku postawiono na formę bardziej zwartą i nie jest tak bez powodu. Samo studio zapewnia, iż ma to związek z tym, jaką postacią jest Rosomak i że z tego powodu koncepcja zwiedzania piaskownicy zdecydowanie by się nie sprawdziła.
W rozmowie z Eurogamerem opowiedział o tym reżyser gry, Mike Daly:
Logan to postać, która jest nieustannie rwana do przodu – albo przez jakąś nagłą potrzebę, poczucie obowiązku, albo przez próby odszukania spraw ze swojej przeszłości. On tak naprawdę nie zakotwicza się w jednym miejscu i nie włóczy się bez celu. Jedną z rzeczy, z którymi moim zdaniem świetnie sobie poradziliśmy, jest to, że misje w fabule mają wręcz komiksowe tempo akcji oraz intrygi i nieustannie prą naprzód w szybkim rytmie.
Chcieliśmy różnorodności w naszych poziomach. Niektóre z nich zawierają mikrokosmosy takiego doświadczenia, gdzie rozgrywka jest nieco bardziej otwarta i gracz ma pewną swobodę działania, ale nie ma tu bazy wypadowej, do której ciągle się wraca, aby spróbować ukończyć tam wszystko. To naprawdę jest opowieść z ogromną siłą napędową do przodu.
GramTV przedstawia:
Marvel’s Wolverine trafi na rynek 15 września 2026 roku, ukazując się wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Wcześniej gracze mieli też nadzieję na wydanie na komputery osobiste, wygląda jednak na to, że wraz ze zmianą filozofii Sony szanse na port są niewielkie.
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