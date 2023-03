Jon Bernthal powróci jako Punisher w nowym serialu Daredevila

Chociaż od seriali Marvela pierwotnie udostępnionych przez Netflixa minęło już kilka lat, to fani zrobili wszystko, aby studio przywróciło Charliego Coxa do roli Daredevila. Udało się to w Spider-Man: Bez drogi do domu, a niedługo później Marvel oficjalnie potwierdził prace nad serialem Daredevil: Born Again. Nic nie stało na przeszkodzie, aby również pozostali aktorzy z tamtego uniwersum powrócili do swoich ról. Po wielu miesiącach plotek nareszcie potwierdzono, że Jon Bernthal zagra Punishera w nadchodzącym serialu z MCU.

Jon Bernthal ponownie jako Punisher w serialu Daredevil: Born Again

Jon Bernthal miał okazję wcielić się we Franka Castle’a wyłącznie w dwóch sezonach serialu poświęconemu Punisherowi. Postać nigdy nie spotkała się z pozostałymi superbohaterami z grupy Defenders. Będzie to więc jego pierwsze spotkanie z Daredevilem. Aktor potwierdził tę wiadomość za pośrednictwem swojego Instagrama, publikując poniższe zdjęcie.