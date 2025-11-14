John Woo znów nakręci Nicolasa Cage’a w akcji. Aktor zagra mafijnego bossa

Artyści współpracowali ostatnio ponad trzydzieści lat temu.

John Woo — legenda kina akcji, twórca Dzieci Triady i kultowego Bez twarzy — wraca do Hollywood po latach przerwy. Co więcej, powrót ma wyjątkowy charakter: reżyser ponownie połączy siły z Nicolasem Cage’em, z którym stworzył jeden z największych hitów lat 90. John Woo znów nakręci Nicolasa Cage’a w akcji Jak donosi Deadline, Woo wyreżyseruje film Gambino, a Cage wcieli się w niesławnego szefa nowojorskiej mafii, Carlo Gambino. Będzie to ich pierwsza wspólna produkcja od prawie trzydziestu lat.

Za scenariusz odpowiada Nick Vallelonga, zdobywca Oscara za Green Book, który napisał go wspólnie z Georgem Gallo (Bad Boys). Vallelonga ma na koncie liczne projekty zahaczające o tematykę kryminalną, co dobrze wróży biograficznemu Gambino.

Film przedstawi historię Carla Gambino – syna sycylijskiego rzeźnika, który dzięki cichej, budzącej respekt charyzmie rządził nowojorskim półświatkiem. Po jego śmierci dziennikarz Jimmy Breslin rusza tropem mafijnej legendy, odkrywając prawdę o człowieku skrywającym się za mitem. Powrót Woo to głośne wydarzenie. Reżyser od początku XXI wieku rzadko pracował w Hollywood, skupiając się na kinie azjatyckim i realizując m.in. Trzy królestwa. Ostatnio nakręcił remake The Killer dla Peacock. Nicolas Cage tymczasem pozostaje w doskonałej formie. Miniony rok przyniósł mu role w m.in. w Surferze, a kolejne jego role już nadchodzą. Gambino zapowiada powrót wielkiej filmowej współpracy — takiej, której fani kina akcji i kryminału nie mogą przegapić.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





