Nicolas Cage w zaskakującym horrorze inspirowanym Biblią. Zobacz zwiastun The Carpenter’s Son

Cage tym razem jako znany z ewangelii Józef. Czy zdoła ochronić syna przed złem?
Do sieci trafił pierwszy zwiastun The Carpenter’s Son – nowego filmu z Nicolasem Cagem w roli głównej. Tym razem aktor wciela się w Józefa, ukazanego w nietypowej, mrocznej historii biblijnej, która bliżej ma do horroru niż klasycznej adaptacji religijnej opowieści.
The Carpenter’s Son – zwiastun zaskakującego horroru
Akcja rozgrywa się w rzymskim Egipcie, gdzie rodzina ukrywa się przed prześladowaniami. Syn, znany w filmie jedynie jako Chłopiec (w tej roli Noah Jupe), zaczyna buntować się przeciw swojemu opiekunowi – Cieśli. Jego tajemnicze moce prowadzą do serii naturalnych i boskich koszmarów, które zamieniają codzienność w pełną grozy próbę wiary i wytrwałości.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Lotfy Nathan, twórca głośnego dokumentu 12 O’Clock Boys oraz dramatu Harka. W obsadzie, obok Nicolasa Cage’a i Noah Jupe, znalazła się także FKA Twigs – artystka znana z eklektycznej twórczości muzycznej i projektów łączących performance, taniec i sztuki wizualne.
The Carpenter’s Son czerpie inspirację z apokryficznych tekstów, takich jak Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, które ukazywały młodość Jezusa w o wiele bardziej niepokojący sposób niż Ewangelie kanoniczne. W filmie postać Chłopca nie jest jawnie nazwana Jezusem, co najpewniej ma podkreślić uniwersalny, symboliczny charakter opowieści.
Nicolas Cage w ostatnich latach udowadnia, że nie boi się nietypowych ról – od Pig, przez Dream Scenario, aż po groteskowe wcielenia w Renfield czy Mandy. Teraz do tej listy dołącza biblijny thriller z elementami horroru. Premiera The Carpenter’s Son została zaplanowana na 14 listopada 2025 roku.
