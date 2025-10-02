Nicolas Cage w zaskakującym horrorze inspirowanym Biblią. Zobacz zwiastun The Carpenter’s Son

Cage tym razem jako znany z ewangelii Józef. Czy zdoła ochronić syna przed złem?

Do sieci trafił pierwszy zwiastun The Carpenter’s Son – nowego filmu z Nicolasem Cagem w roli głównej. Tym razem aktor wciela się w Józefa, ukazanego w nietypowej, mrocznej historii biblijnej, która bliżej ma do horroru niż klasycznej adaptacji religijnej opowieści.

The Carpenter’s Son – zwiastun zaskakującego horroru

Akcja rozgrywa się w rzymskim Egipcie, gdzie rodzina ukrywa się przed prześladowaniami. Syn, znany w filmie jedynie jako Chłopiec (w tej roli Noah Jupe), zaczyna buntować się przeciw swojemu opiekunowi – Cieśli. Jego tajemnicze moce prowadzą do serii naturalnych i boskich koszmarów, które zamieniają codzienność w pełną grozy próbę wiary i wytrwałości.