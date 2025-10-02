Zaloguj się lub Zarejestruj

Nicolas Cage w zaskakującym horrorze inspirowanym Biblią. Zobacz zwiastun The Carpenter’s Son

Jakub Piwoński
2025/10/02 15:50
Cage tym razem jako znany z ewangelii Józef. Czy zdoła ochronić syna przed złem?

Do sieci trafił pierwszy zwiastun The Carpenter’s Son – nowego filmu z Nicolasem Cagem w roli głównej. Tym razem aktor wciela się w Józefa, ukazanego w nietypowej, mrocznej historii biblijnej, która bliżej ma do horroru niż klasycznej adaptacji religijnej opowieści.

The Carpenter’s Son – zwiastun zaskakującego horroru

Akcja rozgrywa się w rzymskim Egipcie, gdzie rodzina ukrywa się przed prześladowaniami. Syn, znany w filmie jedynie jako Chłopiec (w tej roli Noah Jupe), zaczyna buntować się przeciw swojemu opiekunowi – Cieśli. Jego tajemnicze moce prowadzą do serii naturalnych i boskich koszmarów, które zamieniają codzienność w pełną grozy próbę wiary i wytrwałości.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Lotfy Nathan, twórca głośnego dokumentu 12 O’Clock Boys oraz dramatu Harka. W obsadzie, obok Nicolasa Cage’a i Noah Jupe, znalazła się także FKA Twigs – artystka znana z eklektycznej twórczości muzycznej i projektów łączących performance, taniec i sztuki wizualne.

The Carpenter’s Son czerpie inspirację z apokryficznych tekstów, takich jak Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, które ukazywały młodość Jezusa w o wiele bardziej niepokojący sposób niż Ewangelie kanoniczne. W filmie postać Chłopca nie jest jawnie nazwana Jezusem, co najpewniej ma podkreślić uniwersalny, symboliczny charakter opowieści.

Nicolas Cage w ostatnich latach udowadnia, że nie boi się nietypowych ról – od Pig, przez Dream Scenario, aż po groteskowe wcielenia w Renfield czy Mandy. Teraz do tej listy dołącza biblijny thriller z elementami horroru. Premiera The Carpenter’s Son została zaplanowana na 14 listopada 2025 roku.

Popkultura
zwiastun
film
biblia
Nicolas Cage
The Carpenter’s Son
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


