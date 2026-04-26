John Wick 5 powstanie? Studio zdradza nowe szczegóły

Fani serii John Wick mogą odetchnąć z ulgą, choć jednocześnie powinni przygotować się na dłuższe oczekiwanie na nowy film z serii. Kolejna część kultowego cyklu z Keanu Reevesem faktycznie powstaje, jednak według najnowszych informacji jej premiera nie nastąpi zbyt szybko.

John Wick 5 – film powstaje, ale będziemy musieli na niego długo poczekać

Po wydarzeniach z czwartej odsłony, która sugerowała definitywne zakończenie historii tytułowego bohatera, zarówno Keanu Reeves, jak i reżyser Chad Stahelski podchodzili do kontynuacji z dużą ostrożnością. Warunkiem powrotu miało być znalezienie pomysłu, który uzasadni dalszy rozwój serii. Oficjalne potwierdzenie prac nad piątą częścią pojawiło się dopiero w kwietniu 2025 roku, wraz z informacją, że Reeves nie tylko ponownie wcieli się w główną rolę, ale także zaangażuje się w produkcję, a Stahelski stanie za kamerą.