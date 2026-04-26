John Wick 5 powstanie? Studio zdradza nowe szczegóły

Od premiery poprzedniej części minęły już trzy lata.
Fani serii John Wick mogą odetchnąć z ulgą, choć jednocześnie powinni przygotować się na dłuższe oczekiwanie na nowy film z serii. Kolejna część kultowego cyklu z Keanu Reevesem faktycznie powstaje, jednak według najnowszych informacji jej premiera nie nastąpi zbyt szybko.
John Wick 5 – film powstaje, ale będziemy musieli na niego długo poczekać
Po wydarzeniach z czwartej odsłony, która sugerowała definitywne zakończenie historii tytułowego bohatera, zarówno Keanu Reeves, jak i reżyser Chad Stahelski podchodzili do kontynuacji z dużą ostrożnością. Warunkiem powrotu miało być znalezienie pomysłu, który uzasadni dalszy rozwój serii. Oficjalne potwierdzenie prac nad piątą częścią pojawiło się dopiero w kwietniu 2025 roku, wraz z informacją, że Reeves nie tylko ponownie wcieli się w główną rolę, ale także zaangażuje się w produkcję, a Stahelski stanie za kamerą.
Nowe światło na projekt rzucił Adam Fogelson z Lionsgate, który przyznał, że twórcy mają już koncepcję na film, choć droga do jego realizacji wciąż jest długa:
To złożony proces, więc nie chciałbym podawać żadnych ram czasowych. Jeśli chodzi jednak o znalezienie głównego pomysłu, wygląda na to, że trafili na coś, co naprawdę ich ekscytuje. Teraz zobaczymy, co będzie dalej.
Brak konkretnej daty premiery nie jest przypadkowy. Studio potwierdziło, że zanim John Wick 5 trafi do kin, widzowie zobaczą inne projekty osadzone w tym uniwersum. Mowa tu o spin-offie skupionym na postaci Caine’a, w którego ponownie wcieli się Donnie Yen, a także o animowanym prequelu.
Film o Caine’ie, który ma być reżyserowany przez samego Yena, według najnowszych doniesień ma rozpocząć zdjęcia jeszcze w tym miesiącu.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jego premiera mogłaby odbyć się pod koniec 2027 roku. Następnie po nim na ekrany trafi animowana produkcja, której debiutu można spodziewać się najwcześniej na początku 2028 roku. Dopiero po tych projektach przyjdzie czas na właściwą kontynuację historii Johna Wicka, co jasno sugeruje, że piąta część pojawi się jeszcze później.
