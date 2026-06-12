Pixar w zupełnie innym wydaniu. Studio porzuca swój znak rozpoznawczy i pokazuje pierwszy zwiastun Gatto

Zapomnijcie o Toy Story i innych hitach słynnego studia. Tu dostaniecie zupełnie inną “kreskę”.

Przez ponad trzy dekady Pixar był synonimem komputerowej animacji. To właśnie to studio wyznaczało standardy dla filmów CGI dzięki takim hitom jak Toy Story, Potwory i spółka czy Gdzie jest Nemo. Teraz jednak nadchodzi prawdziwa rewolucja. Gatto – zupełnie nowy, ręcznie malowany film Pixara Pixar zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Gatto i już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z czymś zupełnie innym niż dotychczasowe produkcje studia. Będzie to bowiem pierwsza w historii Pixara pełnometrażowa animacja utrzymana w ręcznie malowanym stylu. Za projekt odpowiada Enrico Casarosa, twórca ciepło przyjętego filmu Luca. Tym razem zabierze widzów do Wenecji, gdzie poznamy historię czarnego kota obdarzonego muzycznym talentem. Zwierzę zostaje odrzucone przez mieszkańców miasta z powodu przesądów związanych z jego umaszczeniem.

Największą uwagę przyciąga jednak nie fabuła, lecz oprawa wizualna. Zwiastun pokazuje estetykę przypominającą malowane obrazy, znacząco odbiegającą od charakterystycznego dla Pixara fotorealistycznego CGI. To odważny krok dla studia, które przez lata budowało swoją pozycję właśnie na rozwoju technologii animacji komputerowej. Choć Gatto nie będzie pierwszym ręcznie malowanym filmem animowanym w historii kina – ten tytuł należy do Twojego Vincenta – dla Pixara oznacza wejście na zupełnie nowe artystyczne terytorium. Wielu fanów studia od dawna liczyło na bardziej eksperymentalne podejście do animacji, zwłaszcza po latach dominacji sequeli.

GramTV przedstawia:

Produkcja pojawia się w interesującym momencie dla studia. Ostatnie lata przyniosły zarówno sukcesy, jak i rozczarowania. O ile Coco i W głowie się nie mieści zostały uznane za jedne z najlepszych animacji XXI wieku, o tyle część nowszych projektów nie wzbudziła już takiego entuzjazmu. Tym bardziej Gatto może okazać się filmem, który pokaże Pixarowi nowy kierunek rozwoju. Dodatkową atrakcją będzie obsada głosowa. W filmie usłyszymy między innymi takie gwiazdy jak Mark Ruffalo oraz Laurence Fishburne. Premiera Gatto została zaplanowana na 5 marca 2027 roku. Jeśli efekt końcowy dorówna temu, co zapowiada pierwszy zwiastun, może to być jeden z najbardziej nietypowych filmów w historii Pixara. Na razie studio wypuszcza do kin jeden ze swych dalece konwencjonalnych projektów – w przyszłym tygodniu debiutuje Toy Story 5.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









