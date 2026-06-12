39 lat temu kosmiczny łowca wyruszył na swoje pierwsze łowy. Wtedy rozpoczęła się jedna z najlepszych serii science fiction

Pomimo prawie czterdziestu lat kultowe uniwersum wciąż jest rozwijane przez Disneya.

Dokładnie 12 czerwca 1987 roku na ekrany kin trafił film Predator, który na zawsze zmienił oblicze kina akcji. Produkcja wyreżyserowana przez Johna McTiernana z udziałem Arnolda Schwarzeneggera obchodzi dziś 39. rocznicę premiery. Mimo upływu niemal czterech dekad film nadal uznawany jest za jeden z najważniejszych przedstawicieli gatunku science fiction z elementami horroru. Predator – minęło 39 lat od premiery kultowej serii science fiction Fabuła skupia się na oddziale elitarnych komandosów dowodzonych przez Dutcha, granego przez Schwarzeneggera. Grupa zostaje wysłana do dżungli Ameryki Środkowej, aby przeprowadzić tajną misję ratunkową. Szybko okazuje się jednak, że żołnierze sami stają się celem polowania. Ich przeciwnikiem jest tajemniczy pozaziemski łowca wyposażony w zaawansowaną technologię maskowania, śmiercionośną broń i nadludzką siłę. To właśnie stopniowe odkrywanie natury przeciwnika oraz rosnące napięcie sprawiły, że film zdobył status kultowego.

Co ciekawe, Predator nie został jednogłośnie przyjęty przez recenzentów. Obecnie film posiada 64% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes, natomiast w serwisie Metacritic uzyskał średnią 47 punktów na 100. Krytycy doceniali widowiskową akcję, efekty specjalne oraz charyzmę Schwarzeneggera, ale część z nich zarzucała produkcji prostą fabułę. Z biegiem lat odbiór filmu znacząco się poprawił, a dziś jest on regularnie wymieniany wśród klasyków kina lat 80. Znacznie cieplej film ocenili widzowie. Na Rotten Tomatoes może pochwalić się wynikiem 87% od publiczności, a przez lata zyskał status jednego z najbardziej rozpoznawalnych filmów akcji w historii kina.

GramTV przedstawia:

Przy budżecie wynoszącym 15 milionów dolarów Predator zarobił 98,3 miliona dolarów na całym świecie. Film zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiego box office'u, a jego sukces sprawił, że studio szybko zaczęło myśleć o rozwijaniu marki. Pierwsza kontynuacja, Predator 2, trafiła do kin w 1990 roku. W kolejnych latach seria doczekała się crossoverów z cyklem Obcy, a następnie filmu Predators oraz produkcji Predator z 2018. Choć nie wszystkie odsłony spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, marka przetrwała kolejne dekady. Prawdziwy renesans serii nastąpił dzięki filmowi Predator: Prey, który zebrał bardzo dobre recenzje i pokazał, że to uniwersum wciąż ma ogromny potencjał. Sukces ten otworzył drogę do kolejnych projektów, w tym animowanego Predator: Pogromca zabójców oraz kinowego Predator: Strefa zagrożenia. Najnowsze odsłony należą do najlepiej ocenianych części całej serii i potwierdzają, że kosmiczny łowca nie zamierza schodzić ze sceny.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.