John Wick wraca z nowym spin-offem. Zdjęcia ruszają lada chwila

Zapoczątkowane w 2014 roku uniwersum Johna Wicka rozrasta się. Na ten moment powstały 4 filmy z głównej serii oraz jeden spin-off. A to jeszcze nie koniec.

W planach jest już oczywiście 5. część opowieści o Babie Jadze, ale nie tylko. W najbliższych latach mamy otrzymać też dwa kolejne spin-offy.

Co więcej, jak podaje Deadline, prace na planie jednego z nich ruszą już w przyszłym miesiącu. Mowa tutaj o niezatytułowanym jeszcze filmie, którego głównym bohaterem będzie Caine. W niewidomego płatnego zabójcę ponownie wcieli się Donnie Yen, który jednocześnie będzie reżyserem obrazu. Na planie towarzyszyć mu jako Akira będzie Rina Sawayama, której aktorski debiut mogliśmy zobaczyć w ramach John Wick 4 z 2023 roku. Autorem scenariusza jest Mattson Tomlin, a pomagał mu w tym Michael McGrale. Producentami filmu będą Basil Iwanyk. Erica Lee, Chad Stahelsk (twórca całej sagi), Keanu Reeves (John Wick) i John Saunders.