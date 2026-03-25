John Wick wraca z nowym spin-offem. Zdjęcia ruszają lada chwila

Zapoczątkowane w 2014 roku uniwersum Johna Wicka rozrasta się. Na ten moment powstały 4 filmy z głównej serii oraz jeden spin-off. A to jeszcze nie koniec.
W planach jest już oczywiście 5. część opowieści o Babie Jadze, ale nie tylko. W najbliższych latach mamy otrzymać też dwa kolejne spin-offy.
Prace na planie spin-offu Johna Wicka ruszają już za chwilę
Co więcej, jak podaje Deadline, prace na planie jednego z nich ruszą już w przyszłym miesiącu. Mowa tutaj o niezatytułowanym jeszcze filmie, którego głównym bohaterem będzie Caine. W niewidomego płatnego zabójcę ponownie wcieli się Donnie Yen, który jednocześnie będzie reżyserem obrazu. Na planie towarzyszyć mu jako Akira będzie Rina Sawayama, której aktorski debiut mogliśmy zobaczyć w ramach John Wick 4 z 2023 roku. Autorem scenariusza jest Mattson Tomlin, a pomagał mu w tym Michael McGrale. Producentami filmu będą Basil Iwanyk. Erica Lee, Chad Stahelsk (twórca całej sagi), Keanu Reeves (John Wick) i John Saunders.
Tak o nadchodzącej produkcji mówi Adam Fogelson, szef Lionsgate Motion Picture Group:
Po czwartej części Johna Wicka stało się jasne, że fani są szczególnie zaintrygowani postacią Caine'a, co uczyniło jego historię najbardziej naturalnym kolejnym rozdziałem franczyzy. Rozpoczęcie strategicznego partnerstwa z Donniem jest niezwykle ekscytujące – ma on wizję, by ożywić to rozszerzenie uniwersum w sposób autentyczny dla jego własnego, charakterystycznego stylu i mistrzostwa reżyserskiego.
GramTV przedstawia:
Z kolei Yen nie krył radości z możliwości wykonania powierzonego mu zadania:
To, co przyciągnęło mnie do Caine'a, to sprzeczność. Nosi on w sobie miłość, odpowiedzialność i poświęcenie w świecie zbudowanym na konsekwencjach. To tworzy zupełnie inny rodzaj bohatera akcji.
Ten film to szansa na pchnięcie gatunku do przodu. Moim celem jest stworzenie najbardziej definitywnego filmu akcji nasyconego sztukami walki, jaki kiedykolwiek powstał – takiego, który oddaje hołd temu, co widzowie kochają w Johnie Wicku, wprowadzając jednocześnie nową głębię emocjonalną i język wizualny. Jako reżyser i aktor cieszę się, że mogę ukształtować ten rozdział w sposób odzwierciedlający wszystko, czego nauczyłem się przez dekady w kinie akcji, tworząc jednocześnie coś całkowicie nowego.
O projekcie tym po raz pierwszy dowiedzieliśmy się podczas CinemaCon 2025. Film opowiadać będzie o dalszych losach Caine’a po wydarzeniach, które miały miejsce w John Wick 4. Przypomnijmy, że wówczas został on zwolniony ze wszelkich zobowiązań wobec Najwyższej Rady.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!