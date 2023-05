John Cena i Jackie Chan idealnym duetem w pierwszym zwiastunie Hidden Strike

Właśnie ukazał się pierwszy zwiastun nadchodzącego, pełnego akcji filmu Hidden Strike , w którym brawurowy duet zagrają John Cena i Jackie Chan . Za reżyserię odpowiada Scott Waugh, mający na koncie między innymi Need for Speed . Gwiazdorzy kina akcji wcielą się w role byłych żołnierzy sił specjalnych, których zadaniem jest eskortowanie cywilów wzdłuż jednej z najniebezpieczniejszych dróg na świecie, zwanej Autostradą Śmierci.

W trakcie produkcji nastąpiła zmiana tytułu. Pierwotnie miał się on nazywać Snafu i przez dłuższą chwilę powątpiewano czy ten projekt dojdzie w ogóle do szczęśliwego zakończenia. Jak widać wszystko jest na dobrej drodze do premiery, czego dowodem ma być widowiskowy trailer. Termin premiery nie został jeszcze ustalony.

John Cena i Jackie Chan w pierwszym zwiastunie filmu akcji Hidden Strike