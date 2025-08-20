Sekiro doczeka się własnego anime. No Defeat zadebiutuje na Crunchyroll

Na Gamescom Opening Night Live oficjalnie zapowiedziano anime oparte na grze Sekiro: Shadows Die Twice. Produkcja nosi tytuł Sekiro: No Defeat i powstaje we współpracy Crunchyroll, Kadokawa, Qzil.la oraz ARCH. Pierwszy zwiastun pokazano już podczas wydarzenia.

Sekiro: No Defeat – anime na podstawie gry

Reżyserem serialu został Kenichi Kutsuna, znany z takich tytułów jak Puella Magi Madoka Magica czy One-Punch Man. Adaptacja w pełni odwzoruje wydarzenia z gry, w tym kluczowe momenty, jak utrata ręki przez Wilka czy starcie z Gyobu Oniwą podczas drogi do zamku Ashina.