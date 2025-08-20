Sekiro doczeka się własnego anime. No Defeat zadebiutuje na Crunchyroll

Adaptacja hitu FromSoftware otrzyma ręcznie rysowaną oprawę i odwzoruje historię gry.
Na Gamescom Opening Night Live oficjalnie zapowiedziano anime oparte na grze Sekiro: Shadows Die Twice. Produkcja nosi tytuł Sekiro: No Defeat i powstaje we współpracy Crunchyroll, Kadokawa, Qzil.la oraz ARCH. Pierwszy zwiastun pokazano już podczas wydarzenia.
Sekiro: No Defeat – anime na podstawie gry
Reżyserem serialu został Kenichi Kutsuna, znany z takich tytułów jak Puella Magi Madoka Magica czy One-Punch Man. Adaptacja w pełni odwzoruje wydarzenia z gry, w tym kluczowe momenty, jak utrata ręki przez Wilka czy starcie z Gyobu Oniwą podczas drogi do zamku Ashina.
W komunikacie prasowym Kutsuna podkreślił, że ekipa chce oddać piękno i intensywność świata stworzonego przez FromSoftware: „Wkładamy całą artystyczną wizję i pasję w produkcję, aby efekt końcowy pozostawił niezapomniane wrażenie zarówno u fanów gry, jak i u nowych odbiorców”.
GramTV przedstawia:
W projekt zaangażowano także inne uznane nazwiska. Za scenariusz odpowiada Takua Satou (Otherside Picnic), a projektami postaci zajmuje się Takahiro Kishida (Durarara!, Serial Experiments Lain). Głosu Wilkowi użycza Daisuke Namikawa, boskiemu dziedzicowi Kuro – Miyuki Satou, a Genichiro Ashinę dubbinguje Kenjiro Tsuda.
Data premiery Sekiro: No Defeat nie została jeszcze ujawniona. Anime będzie dostępne wyłącznie na platformie Crunchyroll.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!