Jimmy Kimmel wraca na antenę. Bojkot Disneya przyniósł skutek

Firma straciła ogromne pieniądze na zawieszeniu programu Jimmy Kimmel Live.

Jimmy Kimmel powróci na antenę telewizji już we wtorek. Disney oraz stacja ABC ogłosiły, że po kilku dniach zawieszenia popularny program Jimmy Kimmel Live zostanie ponownie włączony do ramówki. Decyzja ta kończy okres niepewności, który wywołała fala krytyki wobec wystąpienia komika. Jimmy Kimmel wraca po kilkudniowej przerwie. Disney wznowi emisję jego programu W oświadczeniu wydanym przez Disney podkreślono, że zawieszenie było odpowiedzią na napiętą atmosferę społeczną i reakcje na monolog prowadzącego.

W ubiegłą środę zdecydowaliśmy się wstrzymać produkcję programu, aby nie zaogniać sytuacji w emocjonalnym momencie dla naszego kraju. Uzna­liśmy, że niektóre komentarze były niefortunne i przez to nieczułe - czytamy w komunikacie spółki. Firma poinformowała również, że w ostatnich dniach prowadziła rozmowy z Jimmym Kimmelem. Ostatecznie udało się obu stronom dojść do porozumienia. Po przemyślanych dyskusjach z Jimmym doszliśmy do wniosku, że program powinien wrócić na antenę we wtorek - dodano. Kontrowersje wybuchły po monologu Kimmela, w którym odniósł się do śmierci konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Komik zasugerował, że niektórzy sympatycy ruchu MAGA próbują zafałszować okoliczności tragedii. Komik wyśmiał również reakcję Donalda Trumpa, który pytany o żałobę po Kirk’u, przeszedł do tematu budowy nowej sali balowej w Białym Domu. Na skutek tych wypowiedzi dwaj duzi nadawcy lokalni, Nexstar Media i Sinclair, zapowiedzieli, że nie pokażą kolejnych odcinków programu. Sytuację dodatkowo zaognił przewodniczący Federalnej Komisji Łączności Brendan Carr, który sugerował, że stacje powinny ograniczyć wystąpienia Kimmela i naciskać na ABC, by usunęło go z ramówki.

Decyzja o zawieszeniu Kimmela spotkała się jednak z ostrą krytyką ze strony środowiska twórców. Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich opublikowała list otwarty podpisany przez 400 gwiazd, w tym m.in. Martina Shorta i Toma Hanksa. Artyści wskazywali, że wycofanie programu jest ciosem w wolność słowa w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje Variety, decyzję o przywróceniu programu zatwierdzili osobiście dyrektor generalny Disneya Bob Iger oraz współprzewodnicząca Disney Entertainment Dana Walden. Zgodnie z relacjami osób zaznajomionych ze sprawą, kierowali się oni przede wszystkim dobrem firmy, a nie naciskami zewnętrznymi. Według dostępnych informacji korporacja mogła stracić nawet 4 miliardy dolarów na swojej decyzji. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie lokalne stacje należące do Nexstar rzeczywiście zdecydują się na emisję nowych odcinków. Już teraz wiadomo, że Sinclair nie zamierza się ugiąć i nie będzie pokazywał programu. Nie jest również pewne, czy Jimmy Kimmel zdecyduje się przeprosić za swoje słowa. W przeszłości inni prowadzący podobnych programów, tacy jak David Letterman, Bill Maher czy Samantha Bee, byli zmuszeni publicznie wyrażać skruchę za wypowiedzi, które wywołały więcej oburzenia niż śmiechu. Sprawa Kimmela zwróciła uwagę na rosnącą presję, pod jaką znajdują się tradycyjne media. W ostatnich miesiącach Donald Trump wytoczył procesy zarówno ABC News, jak i CBS News. Choć eksperci oceniali sprawy jako słabe pod względem prawnym, obie stacje zgodziły się na wielomilionowe ugody. Powrót Kimmela to dobra wiadomość dla fanów jego programu, ale przyszłość samego show pozostaje niepewna. Obecny kontrakt prowadzącego z ABC wygasa w 2026 roku, a sam komik od jakiegoś czasu rozważa odejście. Kiedy podejmie ostateczną decyzję, nie jest jeszcze wiadome.

