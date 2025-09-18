Zaloguj się lub Zarejestruj

Jimmy Kimmel traci swój program po kontrowersyjnej wypowiedzi o Charliem Kirku. Donald Trump świętuje

Radosław Krajewski
2025/09/18 11:30
Stacja ABC zdecydowała się zawiesić program popularnego komika. SAG-AFTRA protestuje wobec tej decyzji.

Stacja ABC, należąca do Disneya, ogłosiła, że zdejmuje z ramówki popularny program Jimmy Kimmel Live! na czas nieokreślony. Decyzja zapadła zaledwie kilka godzin po tym, jak koncern Nexstar Media, jeden z największych właścicieli stacji telewizyjnych w kraju, zapowiedział, że nie będzie emitować programu na swoich lokalnych kanałach powiązanych z ABC. Powodem były kontrowersyjne wypowiedzi Jimmy’ego Kimmela dotyczące zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka.

Jimmy Kimmel Live!
Foto: Disney

Jimmy Kimmel zawieszony. Popularny komik stracił swój program po komentarzu o Charliem Kirku

Podczas poniedziałkowego monologu Kimmel odniósł się do śmierci Charliego Kirka, który został zastrzelony 10 września podczas debaty na Utah Valley University. Trzy dni później zatrzymano podejrzanego, 22-letniego Tylera Robinsona. Gospodarz skrytykował reakcję części środowisk prawicowych, twierdząc, że próbują wykorzystać tragedię do celów politycznych.

W miniony weekend osiągnęliśmy nowe dno, kiedy gang MAGA próbował przedstawiać tego chłopaka, który zabił Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jednego z nich, i robi wszystko, aby zbić na tym kapitał polityczny - powiedział Kimmel.

Prowadzący zakpił też z reakcji Donalda Trumpa, który zapytany przez dziennikarzy, jak przeżywa śmierć Kirka, przeszedł do opowiadania o budowie nowej sali balowej w Białym Domu. Po emisji programu konserwatywni komentatorzy ostro zaatakowali Kimmela. Wkrótce potem Nexstar ogłosił, że nie zgadza się z „niedopuszczalnymi komentarzami” gospodarza i zastąpi jego program inną ramówką w swoich 32 stacjach powiązanych z ABC. Do bojkotu szybko dołączyła także Sinclair Broadcast Group.

Federalna Komisja Łączności również włączyła się do sprawy. Jej przewodniczący Brendan Carr ostrzegł w czwartek, że może podjąć działania przeciwko ABC, jeśli sieć nie zareaguje.

Lokalni nadawcy mają obowiązek służyć interesowi publicznemu. Choć to bezprecedensowa decyzja, ważne jest, by stacje przeciwstawiały się programom Disneya, które ich zdaniem nie spełniają standardów społeczności - napisał Carr w oświadczeniu.

Prezydent Donald Trump publicznie pochwalił decyzję ABC i Nexstar, ciesząc się z końca programu:

Świetna wiadomość dla Ameryki: program Jimmy’ego Kimmela został ANULOWANY. Gratulacje dla ABC za to, że w końcu mieli odwagę zrobić to, co trzeba. Kimmel nie ma żadnego talentu, a jego oglądalność jest gorsza niż Colberta. Zróbcie to samo, NBC!!!” - napisał Trump na platformie Truth Social.

Zupełnie inne stanowisko zajęli obrońcy wolności słowa. Organizacja ACLU skrytykowała decyzję ABC, uznając ją za przykład ulegania presji politycznej i zagrożenie dla swobody wypowiedzi w mediach.

Jimmy Kimmel stał się najnowszym celem niekonstytucyjnych prób administracji Trumpa, by uciszać krytyków i kontrolować to, co Amerykanie oglądają i czytają. ABC i największy właściciel jej stacji afiliacyjnych dali przewodniczącemu FCC dokładnie to, czego chciał, zawieszając Kimmela bezterminowo - stwierdził Christopher Anders z American Civil Liberties Union.

Swoje oświadczenia wydały również dwie największe gildie twórców w USA, w tym Writers Guild of America West (gildia scenarzystów) oraz Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (gildia aktorów), które otwarcie stanęły po stronie Kimmela i jego zespołu.

Prawo do wyrażania opinii, także tych, które wzburzają innych, jest fundamentem wolności. Nie można go odbierać ani przemocą, ani nadużyciem władzy, ani aktami korporacyjnego tchórzostwa. Jeśli wolność słowa dotyczyłaby tylko poglądów, które lubimy, nie warto byłoby wpisywać jej do Konstytucji. WGA stoi ramię w ramię z Jimmym Kimmelem i jego scenarzystami – napisało WGA w oświadczeniu.

Nasze społeczeństwo opiera się na wolności słowa. Tłumienie wypowiedzi i karanie za poruszanie istotnych tematów publicznych godzi w podstawowe prawa nas wszystkich. Demokracja kwitnie, gdy ścierają się różne poglądy – przekazało SAG-AFTRA.

Zgodnie z wewnętrzną notatką wysłaną do ponad 150 stacji afiliacyjnych ABC, Jimmy Kimmel Live! nie będzie emitowany co najmniej do czwartku, a w jego miejsce stacja planuje powtórki Celebrity Family Feud. Anonimowe źródła cytowane przez amerykańskie media twierdzą, że decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła i ABC wciąż prowadzi rozmowy z Kimmelem i jego przedstawicielami.

Eksperci branżowi podkreślają, że ruch Nexstar i Sinclair to bezprecedensowy przykład protestów lokalnych nadawców, którzy otwarcie przeciwstawiają się gigantom medialnym. Co więcej, Nexstar obecnie stara się o zgodę FCC na zakup innej dużej grupy stacji, Tegna Inc., za 6,2 miliarda dolarów, co może tłumaczyć, dlaczego firma zdecydowała się na tak ostre działania wobec ABC.

Decyzja ABC zszokowała środowisko medialne i może mieć długofalowe konsekwencje dla całego rynku telewizyjnego w USA. Analitycy wskazują, że stacja zarobiła na reklamach emitowanych w Jimmy Kimmel Live! około 76,6 miliona dolarów w 2024 roku, a utrata zasięgu na rynkach Nexstar może poważnie zagrozić opłacalności programu.

Wielu komentatorów przypomina też przypadek z 2002 roku, kiedy ABC skasowało program Politically Incorrect po kontrowersyjnych wypowiedziach Billa Mahera na temat zamachów z 11 września. Dzisiejsza decyzja wobec Kimmela budzi jednak znacznie większe obawy, bo dotyka nie tylko rynku telewizyjnego, ale też fundamentalnych zasad wolności słowa w Stanach Zjednoczonych.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/nexstar-jimmy-kimmel-abc-charlie-kirk-1236522584/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
5
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:21
Nogradis napisał:

Ta, jasne. A wszystko zmierza ku temu, by w tzw. "ojczyźnie wolności" prawo do swobodnej wypowiedzi mieli wyłącznie politycy i związani z nimi oligarchowie - najlepiej tej samej znajdującej się aktualnie u władzy opcji. Nie będę tu przytaczać wszystkich bredni, oszczerstw, kłamstw i zwykłych głupot wypowiedzianych przez Trumpa w ostatnich miesiącach, bo limit znaków w komentarzu to "tylko" 25000. Chłop jednoosobowo sprowadził USA do roli bardzo niepewnego, niegodnego zaufania, a wręcz groźnego partnera - i ani nie poniósł, ani nie poniesie za to ŻADNEJ odpowiedzialności. Tymczasem ludzie wyraźnie nieprzychylni jego nieszczęsnej władzy tracą pracę wyłącznie za wygłaszanie własnej opinii. Czy aby na pewno tak powinno to wyglądać?

To sobie sobie poczytaj/pooglądaj co ci ludzie wypisują/wygadują. To wariaci. Co to wogóle za gadanie "a on może tylko ja nie!". Takie przytaczanie to odwracanie się od sedna problemu (jak dyskusja w social media jest spoalryzowana i zeszła do poziomu gdzie obie grupy wprost życzą sobie śmierci). Trump to pajac, ale i polityk - nie wiem czy zauważyłeś że politycy funkcjonują na innej płaszczyźnie - wystarczy spojrzeć jak "skutecznie" u nas na własnym podwórku politycy poprzedniej władzy są rozliczani ze swoich przewinień. Zapytaj zwolenników Trumpa i lwia część z nich powie ci że podoba się to co "ich prezydent" robi. Oczywiście że bedzie wykorzystywał potencjał polityczny - robi dokładnie to samo co robili jego poprzednicy/przeciwnicy jak byli u władzy. Tutaj dochodzi też fakt że zginął de facto jego przyjaciel a przynajmniej osoba której i on i JD Vance wiele zawdzieczają - dziwie się że wogóle jest tak "łagodny" po tym co się stało, bo myślałem że człowiek tak nieprzewidywalny jak on wyprowadzi wojsko na ulice.

Posłuchaj sobie wypowiedzi tych wariatów w social media, jak dehumanizują inne osoby i nie wiedzą co "źle zrobili". Nauczyciele którzy później uczą dzieci, hejterzy którzy od miesięcy atakują innych bez konsekwencji. Zresztą decyzja o wywaleniu ich z pracy podejmuje pracodawca więc nie wiem co tu ma "polityka" do rzeczy, chyba raczej tzw. "common sense" bo w obecnej chwili tacy ludzie mogą im zdrowo zepsuć reputacje więc są to nawet decyzje biznesowe. Są też pracodawcy którzy nawet nie widzą potrzeby odniesienia się do wybryków ich pracowników - zwłaszcza w gamedevie w USA (np. choćby Bethesda po ostatnim wpisie z "kotkiem antyfaszystą").

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 12:04
wolff01 napisał:

Ładne te czystki związane z social media w USA, ludzie tracą pracę, bo myśleli że wypowiadanie swoich opinii publicznie pozbawione jest jakichkolwiek konsekwencji (bez refleksji, głupich, często obrzydliwych i pozbawionych jakiejkolwiek wrażliwości wobec śmierci człowieka, bez względu na jego "opcje polityczną"). Ależ role się odwróciły...

Ta, jasne. A wszystko zmierza ku temu, by w tzw. "ojczyźnie wolności" prawo do swobodnej wypowiedzi mieli wyłącznie politycy i związani z nimi oligarchowie - najlepiej tej samej znajdującej się aktualnie u władzy opcji. Nie będę tu przytaczać wszystkich bredni, oszczerstw, kłamstw i zwykłych głupot wypowiedzianych przez Trumpa w ostatnich miesiącach, bo limit znaków w komentarzu to "tylko" 25000. Chłop jednoosobowo sprowadził USA do roli bardzo niepewnego, niegodnego zaufania, a wręcz groźnego partnera - i ani nie poniósł, ani nie poniesie za to ŻADNEJ odpowiedzialności. Tymczasem ludzie wyraźnie nieprzychylni jego nieszczęsnej władzy tracą pracę wyłącznie za wygłaszanie własnej opinii. Czy aby na pewno tak powinno to wyglądać?

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:59
wolff01 napisał:

Ładne te czystki związane z social media w USA, ludzie tracą pracę, bo myśleli że wypowiadanie swoich opinii publicznie pozbawione jest jakichkolwiek konsekwencji (bez refleksji, głupich, często obrzydliwych i pozbawionych jakiejkolwiek wrażliwości wobec śmierci człowieka, bez względu na jego "opcje polityczną"). Ależ role się odwróciły...

Ameryka to stan umysłu. "Cancel culture" był kretyński, kiedy ludzie tracili pracę za krytykę czarnoskórych, jest kretyński, kiedy człowiek wylatuje za mówienie rzeczy oczywistych (Trump zbija kapitał polityczny na czym się da? kto by pomyślał!).

Odróżniam pochwałę mordowania, jak w przypadku kretynki-graficzki z zespołu Ghost of Yotei od krytyki polityków. Rodzinie zamordowanego należy się spokój, ale Kirk miał wyraziste poglądy polityczne, a jego obóz polityczny wykorzystuje sytuację, aby zyskać więcej głosów oraz zakazać działania organizacji, z którymi oni się nie zgadzają (Trump zapowiedział wpisanie antify na listę organizacji terrorystycznych, pomińmy fakt, że antifa to nie jest wprost żadna organizacja).




Trwa Wczytywanie
