Gwiazda Marvela wzywa do bojkotu Disneya po zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela. „Anulujcie Disney+!”

Radosław Krajewski
2025/09/19 10:00
Wiele osób z Hollywood postanowiło wesprzeć Jimmy’ego Kimmela po zawieszeniu jego programu przez stację ABC.

Zawieszenie programu Jimmy Kimmel Live! przez należącą do Disneya stację ABC wywołało gwałtowne reakcje w świecie mediów i polityki. Decyzja, którą wielu komentatorów uznało za efekt nacisków politycznych ze strony administracji Donalda Trumpa i Federalnej Komisji Łączności (FCC), doprowadziła do publicznych protestów, apeli o bojkot usług Disneya oraz głosów sprzeciwu ze strony znanych artystów, dziennikarzy i związków zawodowych.

Disney
Disney

Gwiazda Marvela i słynny scenarzysta wzywają do bojkotu Disneya

Jedną z pierwszych gwiazd, które otwarcie zaprotestowały, była Tatiana Maslany, znana z roli She-Hulk w serialu Marvela emitowanym na Disney+. Aktorka opublikowała w swojej relacji na Instagramie zdjęcie z planu, na którym występuje w stroju do motion capture, z podpisem nawołującym do rezygnacji z usług należących do Disneya.

Anulujcie subskrypcje Disney+, Hulu i ESPN - napisała Maslany.

Post z mediów społecznościowych aktorki Tatiany Maslany
Post z mediów społecznościowych aktorki Tatiany Maslany

Podobny ton przyjął były kongresmen Adam Kinzinger, który zwrócił się do swojego miliona obserwujących na platformie X:

Kiedy rządowe zastraszanie spotyka się z korporacyjnym tchórzostwem, wolność słowa umiera. Bojkotujcie ABC i Disneya, dopóki nie przeciwstawią się cenzurze Brendana Carra.

Wczytywanie ramki mediów.

Aktorka Amy Landecker, znana z serialu Transparent, udostępniła zrzut ekranu z anulowania subskrypcji Disney+, a firma analityczna Exhibitor Relations opublikowała w sieci „podręcznik protestowania”, w którym zachęca do ograniczenia wydatków na produkty Disneya, bojkotowania programów ABC i kontaktowania się z reklamodawcami Jimmy Kimmel Live!.

Wczytywanie ramki mediów.

W czwartek setki protestujących zebrały się przed główną siedzibą Disneya w Burbank oraz przed biurami ABC w Nowym Jorku i teatrem w Hollywood, gdzie zwykle nagrywany jest program Kimmela. Demonstranci obwiniali zarówno Disneya i ABC, jak i Brendana Carra, przewodniczącego FCC, który zagroził wszczęciem postępowania wobec ABC w związku z komentarzami Kimmela dotyczącymi śmierci konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Decyzja o zdjęciu programu z anteny zapadła dzień po jego wypowiedziach. W Nowym Jorku do protestujących dołączył członek zgromadzenia stanu Nowy Jork Alex Bores, który ostro skrytykował uległość korporacji wobec presji politycznej.

Gdy chodzi o odbieranie pracownikom opieki zdrowotnej, mają kręgosłup. Gdy chodzi o stawianie się faszystom - już nie. To nie do zaakceptowania. Musimy im pokazać, że to ma konsekwencje. Nie mogą zapomnieć, że my, ludzie, ich obserwujemy.

Nie chcę jednak zdejmować presji z rządu. Prawica powie: to decyzja korporacji. Ale my tu protestujemy, bo rząd kazał im zdjąć kogoś z anteny za wypowiedź polityczną.

To było jawnie nieamerykańskie zachowanie ze strony reżimu, który sam w sobie jest jawnie nieamerykański - mówił Bores.

Protestujący wznosili hasła „Kimmel zostaje, Trump musi odejść”, „ABC, miejcie kręgosłup” oraz „Precz z FCC”.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

W obronie Jimmy’ego Kimmela stanęli także jego koledzy z wieczornych talk-show. Seth Meyers w swoim programie Late Night ironicznie zadrwił z Donalda Trumpa, sugerując, że mówi o nim wyłącznie pozytywnie „żeby nie zostać zdjętym z anteny”.

Jego administracja prowadzi ofensywę przeciwko wolności słowa i całkowicie niezależnie od tego chciałbym powiedzieć, że zawsze podziwiałem i szanowałem pana Trumpa - żartował Meyers.

To przywilej i zaszczyt móc nazywać Jimmy’ego Kimmela swoim przyjacielem, tak samo jak zaszczytem jest prowadzić ten program każdego wieczoru. Codziennie budzę się wdzięczny, że żyję w kraju, który przynajmniej deklaruje, że ceni wolność słowa i będziemy dalej robić ten program z entuzjazmem i uczciwością – dodał komik.

Z kolei Jimmy Fallon w swoim monologu w The Tonight Show podkreślił, że nie rozumie decyzji ABC, ale zna Kimmela i wierzy w jego powrót:

Nie wiem, o co chodzi i nikt nie wie. Ale wiem, że Jimmy Kimmel to przyzwoity, zabawny i serdeczny człowiek. Mam nadzieję, że wróci.

Tymczasem Trump na platformie Truth Social publicznie gratulował ABC decyzji i wezwał NBC, by pozbyło się również Fallona i Meyersa.

W obronie Kimmela głos zabrał także Damon Lindelof, twórca Zagubionych i Watchmen który zapowiedział, że nie podejmie żadnych projektów dla Disneya, dopóki Jimmy Kimmel Live! nie wróci na antenę.

Byłem wczoraj wstrząśnięty, zasmucony i rozwścieczony tą decyzją. Jeśli nie zostanie cofnięta, nie mogę w dobrej wierze pracować dla firmy, która ją podjęła.

Zanim zaczniecie mnie atakować w komentarzach, zapytajcie siebie, czy wiecie, jaka jest różnica między mową nienawiści a żartem. Myślę, że wciąż wiecie – napisał Lindelof.

Solidarność z Kimmelem wyraziły również związki zawodowe, w tym Writers Guild of America, SAG-AFTRA i Amerykańska Federacja Muzyków. W oświadczeniu WGA czytamy:

Prawo do wyrażania swoich opinii i do niezgadzania się ze sobą, nawet do wzburzania, leży w samym sercu tego, co znaczy być wolnym społeczeństwem. Nie można go odbierać. Nie przemocą, nie nadużyciem władzy, ani aktami korporacyjnego tchórzostwa.

Z kolei SAG-AFTRA oceniło, że decyzja o zawieszeniu programu Jimmy Kimmel Live! to „forma tłumienia i odwetu, która zagraża wolności każdego z nas”.

Presja na Disneya i ABC rośnie z każdą godziną. Do protestów dołączają kolejne znane osoby, a w sieci przybywa apeli o bojkot usług i produktów Disneya. Coraz głośniej mówi się o tym, że decyzja o zawieszeniu programu Kimmela może przejść do historii jako symboliczny punkt zwrotny w walce o wolność słowa w amerykańskich mediach. W tej chwili program Jimmy Kimmel Live! pozostaje bezterminowo zawieszony, a fani i branża czekają na ruch ze strony Disneya i ABC.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/celebrities-disney-boycott-kimmel-1236548919/

Tagi:

Popkultura
Disney
Marvel
kontrowersje
afera
streaming
Jimmy Fallon
Marvel Studios
bojkot
Tatiana Maslany
She-Hulk
Damon Lindelof
Disney+
Jimmy Kimmel
ABC
Jimmy Kimmel Live!
Seth Meyers
