Gwiazda Marvela wzywa do bojkotu Disneya po zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela. „Anulujcie Disney+!”

Wiele osób z Hollywood postanowiło wesprzeć Jimmy’ego Kimmela po zawieszeniu jego programu przez stację ABC.
Zawieszenie programu Jimmy Kimmel Live! przez należącą do Disneya stację ABC wywołało gwałtowne reakcje w świecie mediów i polityki. Decyzja, którą wielu komentatorów uznało za efekt nacisków politycznych ze strony administracji Donalda Trumpa i Federalnej Komisji Łączności (FCC), doprowadziła do publicznych protestów, apeli o bojkot usług Disneya oraz głosów sprzeciwu ze strony znanych artystów, dziennikarzy i związków zawodowych.
Gwiazda Marvela i słynny scenarzysta wzywają do bojkotu Disneya
Jedną z pierwszych gwiazd, które otwarcie zaprotestowały, była Tatiana Maslany, znana z roli She-Hulk w serialu Marvela emitowanym na Disney+. Aktorka opublikowała w swojej relacji na Instagramie zdjęcie z planu, na którym występuje w stroju do motion capture, z podpisem nawołującym do rezygnacji z usług należących do Disneya.
Anulujcie subskrypcje Disney+, Hulu i ESPN - napisała Maslany.
Podobny ton przyjął były kongresmen Adam Kinzinger, który zwrócił się do swojego miliona obserwujących na platformie X:
Kiedy rządowe zastraszanie spotyka się z korporacyjnym tchórzostwem, wolność słowa umiera. Bojkotujcie ABC i Disneya, dopóki nie przeciwstawią się cenzurze Brendana Carra.
Aktorka Amy Landecker, znana z serialu Transparent, udostępniła zrzut ekranu z anulowania subskrypcji Disney+, a firma analityczna Exhibitor Relations opublikowała w sieci „podręcznik protestowania”, w którym zachęca do ograniczenia wydatków na produkty Disneya, bojkotowania programów ABC i kontaktowania się z reklamodawcami Jimmy Kimmel Live!.
W czwartek setki protestujących zebrały się przed główną siedzibą Disneya w Burbank oraz przed biurami ABC w Nowym Jorku i teatrem w Hollywood, gdzie zwykle nagrywany jest program Kimmela. Demonstranci obwiniali zarówno Disneya i ABC, jak i Brendana Carra, przewodniczącego FCC, który zagroził wszczęciem postępowania wobec ABC w związku z komentarzami Kimmela dotyczącymi śmierci konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Decyzja o zdjęciu programu z anteny zapadła dzień po jego wypowiedziach. W Nowym Jorku do protestujących dołączył członek zgromadzenia stanu Nowy Jork Alex Bores, który ostro skrytykował uległość korporacji wobec presji politycznej.
Gdy chodzi o odbieranie pracownikom opieki zdrowotnej, mają kręgosłup. Gdy chodzi o stawianie się faszystom - już nie. To nie do zaakceptowania. Musimy im pokazać, że to ma konsekwencje. Nie mogą zapomnieć, że my, ludzie, ich obserwujemy.
Nie chcę jednak zdejmować presji z rządu. Prawica powie: to decyzja korporacji. Ale my tu protestujemy, bo rząd kazał im zdjąć kogoś z anteny za wypowiedź polityczną.
To było jawnie nieamerykańskie zachowanie ze strony reżimu, który sam w sobie jest jawnie nieamerykański - mówił Bores.
Protestujący wznosili hasła „Kimmel zostaje, Trump musi odejść”, „ABC, miejcie kręgosłup” oraz „Precz z FCC”.
W obronie Jimmy’ego Kimmela stanęli także jego koledzy z wieczornych talk-show. Seth Meyers w swoim programie Late Night ironicznie zadrwił z Donalda Trumpa, sugerując, że mówi o nim wyłącznie pozytywnie „żeby nie zostać zdjętym z anteny”.
Jego administracja prowadzi ofensywę przeciwko wolności słowa i całkowicie niezależnie od tego chciałbym powiedzieć, że zawsze podziwiałem i szanowałem pana Trumpa - żartował Meyers.
To przywilej i zaszczyt móc nazywać Jimmy’ego Kimmela swoim przyjacielem, tak samo jak zaszczytem jest prowadzić ten program każdego wieczoru. Codziennie budzę się wdzięczny, że żyję w kraju, który przynajmniej deklaruje, że ceni wolność słowa i będziemy dalej robić ten program z entuzjazmem i uczciwością – dodał komik.
Z kolei Jimmy Fallon w swoim monologu w The Tonight Show podkreślił, że nie rozumie decyzji ABC, ale zna Kimmela i wierzy w jego powrót:
Nie wiem, o co chodzi i nikt nie wie. Ale wiem, że Jimmy Kimmel to przyzwoity, zabawny i serdeczny człowiek. Mam nadzieję, że wróci.
Tymczasem Trump na platformie Truth Social publicznie gratulował ABC decyzji i wezwał NBC, by pozbyło się również Fallona i Meyersa.
W obronie Kimmela głos zabrał także Damon Lindelof, twórca Zagubionych i Watchmen który zapowiedział, że nie podejmie żadnych projektów dla Disneya, dopóki Jimmy Kimmel Live! nie wróci na antenę.
Byłem wczoraj wstrząśnięty, zasmucony i rozwścieczony tą decyzją. Jeśli nie zostanie cofnięta, nie mogę w dobrej wierze pracować dla firmy, która ją podjęła.
Zanim zaczniecie mnie atakować w komentarzach, zapytajcie siebie, czy wiecie, jaka jest różnica między mową nienawiści a żartem. Myślę, że wciąż wiecie – napisał Lindelof.
Solidarność z Kimmelem wyraziły również związki zawodowe, w tym Writers Guild of America, SAG-AFTRA i Amerykańska Federacja Muzyków. W oświadczeniu WGA czytamy:
Prawo do wyrażania swoich opinii i do niezgadzania się ze sobą, nawet do wzburzania, leży w samym sercu tego, co znaczy być wolnym społeczeństwem. Nie można go odbierać. Nie przemocą, nie nadużyciem władzy, ani aktami korporacyjnego tchórzostwa.
Z kolei SAG-AFTRA oceniło, że decyzja o zawieszeniu programu Jimmy Kimmel Live! to „forma tłumienia i odwetu, która zagraża wolności każdego z nas”.
Presja na Disneya i ABC rośnie z każdą godziną. Do protestów dołączają kolejne znane osoby, a w sieci przybywa apeli o bojkot usług i produktów Disneya. Coraz głośniej mówi się o tym, że decyzja o zawieszeniu programu Kimmela może przejść do historii jako symboliczny punkt zwrotny w walce o wolność słowa w amerykańskich mediach. W tej chwili program Jimmy Kimmel Live! pozostaje bezterminowo zawieszony, a fani i branża czekają na ruch ze strony Disneya i ABC.
