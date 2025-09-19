Gwiazda Marvela wzywa do bojkotu Disneya po zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela. „Anulujcie Disney+!”

Wiele osób z Hollywood postanowiło wesprzeć Jimmy’ego Kimmela po zawieszeniu jego programu przez stację ABC.

Jedną z pierwszych gwiazd, które otwarcie zaprotestowały, była Tatiana Maslany, znana z roli She-Hulk w serialu Marvela emitowanym na Disney+. Aktorka opublikowała w swojej relacji na Instagramie zdjęcie z planu, na którym występuje w stroju do motion capture, z podpisem nawołującym do rezygnacji z usług należących do Disneya.

Zawieszenie programu Jimmy Kimmel Live! przez należącą do Disneya stację ABC wywołało gwałtowne reakcje w świecie mediów i polityki. Decyzja, którą wielu komentatorów uznało za efekt nacisków politycznych ze strony administracji Donalda Trumpa i Federalnej Komisji Łączności (FCC), doprowadziła do publicznych protestów, apeli o bojkot usług Disneya oraz głosów sprzeciwu ze strony znanych artystów, dziennikarzy i związków zawodowych.

Anulujcie subskrypcje Disney+, Hulu i ESPN - napisała Maslany.

Podobny ton przyjął były kongresmen Adam Kinzinger, który zwrócił się do swojego miliona obserwujących na platformie X:

Kiedy rządowe zastraszanie spotyka się z korporacyjnym tchórzostwem, wolność słowa umiera. Bojkotujcie ABC i Disneya, dopóki nie przeciwstawią się cenzurze Brendana Carra.

Wczytywanie ramki mediów.

Aktorka Amy Landecker, znana z serialu Transparent, udostępniła zrzut ekranu z anulowania subskrypcji Disney+, a firma analityczna Exhibitor Relations opublikowała w sieci „podręcznik protestowania”, w którym zachęca do ograniczenia wydatków na produkty Disneya, bojkotowania programów ABC i kontaktowania się z reklamodawcami Jimmy Kimmel Live!.

Wczytywanie ramki mediów.

W czwartek setki protestujących zebrały się przed główną siedzibą Disneya w Burbank oraz przed biurami ABC w Nowym Jorku i teatrem w Hollywood, gdzie zwykle nagrywany jest program Kimmela. Demonstranci obwiniali zarówno Disneya i ABC, jak i Brendana Carra, przewodniczącego FCC, który zagroził wszczęciem postępowania wobec ABC w związku z komentarzami Kimmela dotyczącymi śmierci konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Decyzja o zdjęciu programu z anteny zapadła dzień po jego wypowiedziach. W Nowym Jorku do protestujących dołączył członek zgromadzenia stanu Nowy Jork Alex Bores, który ostro skrytykował uległość korporacji wobec presji politycznej.

Gdy chodzi o odbieranie pracownikom opieki zdrowotnej, mają kręgosłup. Gdy chodzi o stawianie się faszystom - już nie. To nie do zaakceptowania. Musimy im pokazać, że to ma konsekwencje. Nie mogą zapomnieć, że my, ludzie, ich obserwujemy. Nie chcę jednak zdejmować presji z rządu. Prawica powie: to decyzja korporacji. Ale my tu protestujemy, bo rząd kazał im zdjąć kogoś z anteny za wypowiedź polityczną. To było jawnie nieamerykańskie zachowanie ze strony reżimu, który sam w sobie jest jawnie nieamerykański - mówił Bores.

Protestujący wznosili hasła „Kimmel zostaje, Trump musi odejść”, „ABC, miejcie kręgosłup” oraz „Precz z FCC”.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

W obronie Jimmy’ego Kimmela stanęli także jego koledzy z wieczornych talk-show. Seth Meyers w swoim programie Late Night ironicznie zadrwił z Donalda Trumpa, sugerując, że mówi o nim wyłącznie pozytywnie „żeby nie zostać zdjętym z anteny”.

Jego administracja prowadzi ofensywę przeciwko wolności słowa i całkowicie niezależnie od tego chciałbym powiedzieć, że zawsze podziwiałem i szanowałem pana Trumpa - żartował Meyers.