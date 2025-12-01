Nerwowe ruchy przy nowym filmie ze świata Gwiezdnych wojen. Reżyser zmienia zakończenie, bo wcześniejsze "nie działało"

Napięcie rośnie wokół nowego filmu z popularnego uniwersum. Shawn Levy ujawnił, że jego film Star Wars: Starfighter przechodzi poważne zmiany w trakcie produkcji. W podcaście On Film… With Kevin McCarthy reżyser przyznał, że twórcy porzucili pierwotny plan trzeciego aktu i byli zmuszeni napisać zakończenie od nowa. Levy podkreślił, że dopiero podczas zdjęć zorientował się, iż wcześniejsza wersja „nie działała”, a nowy pomysł okazał się znacznie lepszy – choć powstał pod presją czasu i konieczności przeróbek na gorąco.

Reżyser zmienia zakończenie filmu, bo wcześniejsze "nie działało"

Twórca dodał, że praca nad filmem z uniwersum Gwiezdnych wojen wiąże się z wyjątkową presją, większą niż w przypadku innych franczyz. – “Nic nie jest tak religijne jak Star Wars” – stwierdził, podkreślając, że to przede wszystkim on sam narzuca sobie ogromne oczekiwania. Jego słowa, a jakże, wywołały lawinę spekulacji dotyczących stanu produkcji. Otwarte przyznanie, że został „zmuszony” do przepisywania scenariusza i dokręcania nowych sekwencji, podsyciło dyskusje o tym, co naprawdę dzieje się na planie.