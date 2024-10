Jeszcze nie pokazał Gladiatora 2, a już pisze Gladiatora 3. Ma już 8 stron

W zeszłym tygodniu Ridley Scott zaskoczył wielu, potwierdzając prace nad Gladiatorem 3, co do niedawna było tylko kolejną szaloną ideą, tak jak lata temu, szaloną ideą było nakręcenie Gladiatora 2. Tak się składa, że jesteśmy obecnie w przededniu jego premiery.

Było to sugerowane już wcześniej , ale teraz jest to faktem. Czy to już przesadna pewność siebie, czy po prostu zadowolenie z dzieła, jakie się wykonało? Trudno powiedzieć. Faktem jest, że Ridley Scott jeszcze nie pokazał światu Gladiatora 2, a już zabrał się za pisanie Gladiatora 3. Bez poparcia studia, bez wiedzy o wynikach finansowych filmu.

Mam już osiem stron. Mam początek bardzo dobrej ścieżki.

Bardzo możliwe, że będzie to kolejny film brytyjskiego twórcy tuż po tym, jak nakręci biografię zespołu Bee Gees. Zdjęcia do tego filmu mają wystartować na początku 2025 roku. Losy Gladiatora 3 przesądzą się już wkrótce, za sprawą premiery Gladiatora 2 15 listopada. Jeśli film podzieli los Jokera 2 i z wielkiej chmury da ostatecznie bardzo mały deszcz, bardzo możliwe, że osiem napisanych przez Scotta stron pójdzie ostatecznie do kosza. Póki co jednak, pierwsze przecieki dotyczące filmu napawają optymizmem.