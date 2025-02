Gwiazdy na pokładzie The Dog Stars - to nowy film science fiction Ridleya Scotta

Ta obsada już teraz wygląda imponująco, a zapewne jeszcze się powiększy. Margaret Qualley, Josh Brolin i Guy Pearce dołączyli do zespołu aktorskiego najnowszego filmu science fiction Ridleya Scotta, The Dog Stars, w którym główną rolę, jak wcześniej informowaliśmy, zagra Jacob Elordi. Produkcja, oparta na postapokaliptycznej powieści Petera Hellera, rozpocznie się pod koniec kwietnia we Włoszech. Początkowo główną rolę miał zagrać Paul Mescal, jednak aktor musiał zrezygnować na rzecz projektu Sama Mendesa o Beatlesach.

Powiększa się obsada nowego filmu Ridleya Scotta

Film opowie historię Higa (Elordi), owdowiałego pilota żyjącego w świecie spustoszonym przez globalną pandemię. Jego jedynymi towarzyszami są pies i surowy strzelec, aż do momentu, gdy Hig odbiera tajemniczą transmisję radiową. To wydarzenie skłania go do niebezpiecznej podróży w poszukiwaniu nadziei i innych ocalałych. Za scenariusz, który przywodzi na myśl klasyczni film science fiction pt. Chłopiec i jego pies, odpowiada Mark L. Smith (Zjawa, Twisters), a sam Scott, po epickim Napoleonie i Gladiatorze 2, powraca do bardziej kameralnego stylu filmowania.