Graliśmy w Strategos – polską odpowiedź na serię Total War. Jest potencjał?

Grając odnosiłem czasem wrażenie, że mniej jest tu tytułowej strategii, a więcej chaosu. Nie zrozumcie mnie źle, faktycznie ukształtowanie terenu, flankowanie, dopasowywanie taktyki, wykorzystywanie odpowiednich jednostek przeciw innym konkretnym przeciwnikom działa całkiem fajnie i za to trzeba twórców pochwalić, jednak gdy już dochodzi już do bezpośredniego starcia, to czasem nie wiadomo co się dzieje. Przykłady? Ścierają się ze sobą dwie jednostki. W serii Total War, gdy któraś formacja traci sporo żołnierzy i wówczas zaczyna odwrót. W Strategos wielokrotnie byłem świadkiem jak po dosłownie kilkusekundowej walce, gdy obie formacje miały jeszcze sporo jednostek, te zaczęły się od siebie odwracać i uciekać. Tak, obie. Teraz wyobraźcie sobie sytuację w której w ten sposób rozbiega się kilkanaście formacji w podobnym czasie. Nagle wszyscy zaczynają biec w inną stronę i tworzy się totalny chaos. Najzabawniejszą sytuację miałem w momencie gdy dwie grupy stały naprzeciwko siebie i żadna nie raczyła się zaatakować. Jasne, to pewnie jest do dopracowania i na pewno takie babole zostaną wyeliminowane, ale nie mogłem tego pominąć.

Na wstępie moich wrażeń uczulam wszystkich maniaków oprawy graficznej, że na tym etapie Strategos nie powala swoim wyglądem. O ile nie przeszkadzają mi mniej realistyczne, uproszczone modele jednostek (tak, twórcy poszli w zupełnie inną stronę aniżeli Total War), tak jakość ich wykonania, a także terenów wokół jest po prostu przeciętna. Gdyby ktoś zobaczył ten tytuł, na obecnym etapie prac, trudno byłoby mu stwierdzić, że to gra, która swoją premierę ma mieć w 2025 roku. Do pary ze średnio dobrze wyglądającą grafiką, idą animacje jednostek. To w jaki sposób wyprowadzają ciosy nie razi jakoś specjalnie, ale ich ruch, nagłe zmiany kierunków… ten element wygląda czasem wręcz komicznie, zwłaszcza gdy te sympatycznie kręcą się w bezruchu wokół własnej osi.

Strategos często określane jest mianem polskiej odpowiedzi na gry z serii Total War i w ogóle mnie to nie dziwi, bowiem dzięki tej produkcji będzie nam dane uczestniczyć w wielkich bitwach historycznych lub tworzyć własne scenariusze, z wykorzystaniem wielotysięcznych armii. Gra ma oferować sporo możliwości taktycznych, biorąc również pod uwagę ukształtowanie terenu. W testowanej wersji na PC, mogłem jedynie zapoznać się z samouczkiem oraz rozegrać kilka bitew historycznych. Po ograniu paru, o dziwo dość szybkich potyczek, mam bardzo mieszane odczucia co do tej produkcji. Zaznaczam jednak, że tytuł wciąż jest w fazie pre-alpha i sporo może się jeszcze zmienić.

Przyznaję, nie testowałem wszystkich poziomów trudności, a jedynie ten domyślny, z którego zapewne skorzysta większość graczy i tam sztuczna inteligencja wymaga jeszcze dalszego nakładu pracy. W dwóch bitwach przeciwnik zwyczajnie szedł na wprost mnie, nie próbując choćby obejścia moich jednostek z którejś ze stron, ale z kolei w kilku innych podejściach, wróg potrafił wysłać np. konnicę na moje tyły. Przyznaję jednak, że jeden raz SI zabiło mi ćwieka, wysyłając w odpowiednie miejsce formację z wielkimi słoniami. Oceniłbym ten element pół na pół, nie jest najgorzej, ale do dobrej sztucznej inteligencji jeszcze troszkę daleko.

Jest trochę do poprawy

Naturalnie, Strategos w obecnej fazie produkcji posiada trochę problemów natury dziecięcej. Czasem jednostki nie reagują na rozkazy, innym razem zapomną się w swoim biegu i dosłownie miną swojego przeciwnika. Nie wiem też czy to błąd czy zamierzone działanie, ale po zaznaczeniu wszystkich formacji i wydaniu rozkazu marszu lub ataku, tylko jedna z nich wykonywała zadanie, pozostałe stały, nawet będąc w okolicy kurierów (o nich za moment). Nie mogłem też kilkoma formacjami zaatakować jednej wrogiej. Gdy trwała walka 1 na 1 i wydałem rozkaz ataku dodatkowym jednostkom, nic się wówczas nie działo. Szkoda, bo to oznacza, że na tym etapie nie ma możliwości przytłoczenia przeciwnika. Brakuje mi też taranowania przez konnicę. Jednostki po prostu docierają do wroga i zaczynają walczyć jak w wielu innych strategiach, nie da się ich zmasakrować w pełnym biegu niczym armia Rohanu, która rozgromiła sporą część orków pod Minas Tirith. Może w przyszłości? Na pewno byłoby to wysoce pożądane rozwiązanie.

Strategos ma kilka asów w rękawie

Żeby nie było że tylko psioczę - musze pochwalić twórców za świetne rozwiązanie jakim są kurierzy na polu bitwy. Obszar działania jest spory i to dość logiczne że w ferworze walki oddalone od siebie o kilkaset metrów wojska, mogą nie słyszeć swojego dowódcy i tu do akcji wchodzą wspomniani kurierzy. Jednostka dowodząca wysyła konnicę do formacji którą wybierzemy, aby wydać jej wybrany przez nas rozkaz. Oznacza to, że jednostki nie ruszą się dopóki goniec nie dostarczy im poleceń. Warto zaznaczyć, że liczba kurierów jest ograniczona. Takie rozwiązanie wymaga od nas zastanowienia się i dobrego planowania, bowiem raz wysłany kurier nie może zawrócić i jeśli nie przemyślimy naszego ruchu, możemy tylko zmarnować cenny czas. Zgodnie z planami, rozmiary bitew faktycznie potrafią być imponujące i czasem nie będziemy wiedzieli za co się zabrać, ale to wszystko będzie robiło znacznie lepsze wrażenie w momencie gdy zostaną wyeliminowane bolączki wymienione powyżej. Wybór jednostek i ich zastosowanie również jest imponujące, więc pod kątem taktycznym polska produkcja ma naprawdę spory potencjał.

Twórców czeka długa bitwa o sukces

Muszę jednak brutalnie przyznać, że godziny spędzone ze Stratgos… nie zachęciły mnie do sięgnięcia po pełną wersję gry i to pomimo kilku fajnych elementów. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że grałem w pre-alphę i do premiery wiele może się jeszcze zmienić, dlatego mimo wszystko sprawdzę tę produkcję w przyszłości, choćby z ciekawości, żeby wiedzieć na ile zmieniła się gra od momentu mojego testu, ale na tym etapie nie jest to szczera chęć. Kto wie, być może po zmianach i wyeliminowaniu wielu problemów, mój odbiór tego tytułu diametralnie się zmieni? Jedno jest pewne – przed twórcami jeszcze sporo pracy, aby udowodnić że Polska też potrafi zrobić dobrą strategię.