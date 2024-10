To nie żart. Joker: Folie à Deux z beznadziejnym debiutem w box office

Jeszcze przed weekendem nie było pewne, czy fatalne recenzje filmu przełożą się na jego wynik finansowy. Można się było jednak tego spodziewać. Mamy poniedziałek i to już oficjalne – Joker: Folie à Deux Todda Phillipsa odniósł porażkę podczas premiery, osiągając jedynie 40 milionów dolarów w USA. Oczekiwano, że film zarobi od 50 do 60 milionów dolarów, jednak prognozy były stale obniżane w trakcie weekendu.

Joker: Folie à Deux z finansową porażką w weekend otwarcia

Pierwszy Joker z 2019 roku odniósł znacznie większy sukces, zarabiając 96,2 miliona dolarów w weekend otwarcia w USA i kończąc z globalnym wynikiem 1 miliarda dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 55 milionów. Do czasu premiery Deadpool & Wolverine był najlepiej zarabiającym filmem z kategorią R. Joker: Folie à Deux uzyskał na Rotten Tomatoes jedynie 33% pozytywnych recenzji w porównaniu do 68% pozytywnych recenzji pierwszego filmu, co świadczy o wyraźnej polaryzacji wśród widzów i rozczarowaniu.