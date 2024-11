Co stało się z bohaterką Obcy: Przymierze? Aktorka po siedmiu latach zdradza losy swojej postaci

Lubię myśleć, że Daniels wydostała się z kapsuły, ale nie jestem pewna. Po prostu kocham ten świat. A współpraca z Ridleyem jest jak marzenie To niesamowita osoba i świetny współpracownik. Bardzo chciałabym z nim ponownie pracować nad następną częścią, ale nawet gdybym nie była w to zaangażowana, po prostu chciałabym pójść do kina i obejrzeć ten film.