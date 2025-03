Ktoś znowu przepali pieniądze na Ridleya Scotta? Nowy film reżysera będzie kosztował majątek

Ostatnie porażki reżysera chyba nikogo nic nie nauczyły.

Ridley Scott taśmowo kręci kolejne filmy i ciężko się temu dziwić. 87-letni reżyser chce stworzyć jeszcze kilka filmów, zanim odejdzie na emeryturę, więc musi się więc pośpieszyć, jeżeli chce dokończyć każdy z nich. Jednym z jego najnowszych dzieł będzie The Dog Stars, do którego zdjęcia mają rozpocząć się dopiero na wiosnę tego roku. Za projekt odpowiadać będzie 20th Century Studios, czyli wytwórnia należąca do Disneya, z którą reżyser współpracował już wielokrotnie. Okazuje się, że pomimo kilku ostatni porażek Scotta, studio nie szczędzi pieniędzy na jego nowy film. The Dog Stars – nowy film Ridleya Scotta pochłonie ponad 100 mln dolarów Reżyser w ostatnich latach nie miał dobrej passy i cztery jego ostatnie produkcje nie stały się komercyjnymi i finansowymi hitami. Dom Gucci zarobił zaledwie 153 mln dolarów przy budżecie 75 mln dolarów, a Ostatni pojedynek pochłonął aż 100 mln dolarów, a zarobił marne 30,5 mln dolarów. Wielką porażką był także Napoleon, który zarobił z kin 221,3 mln dolarów, a kosztował 200 mln dolarów. Najlepiej wypadł ubiegłoroczny Gladiator 2, który zarobił 461 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 250 mln dolarów. Każdy z tych filmów przyniósł jednak spore straty finansowe.

Według najnowszego raportu The Dog Stars będzie kosztował ponad 100 mln dolarów. Był to kluczowy warunek, aby Ridley Scott mógł przystąpić do realizacji tego projektu. Głównie dlatego, że reżyser planuje współpracę z około tysiącami statystów.

GramTV przedstawia:

The Dog Stars to ekranizacja uznanej postapokaliptycznej powieści Petera Hellera. Jacob Elordi wcieli się w Higa — owdowiałego pilota, jednego z nielicznych ocalałych w świecie zniszczonym przez globalną pandemię. Hig mieszka samotnie w hangarze, mając za towarzyszy tylko psa i mrukliwego, uzbrojonego mężczyznę. Jego spokojne życie zostaje zakłócone, gdy odbiera tajemniczą transmisję przez radio w swojej Cessnie, co skłania go do wyruszenia w podróż w poszukiwaniu jej źródła. Za scenariusz do filmu odpowiada Mark L. Smith, który wcześniej pracował nad Zjawą i Twisters. W obsadzie znaleźli się również: Margaret Qualley, Josh Brolin i Guy Pearce.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.