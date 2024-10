Pierwsze przecieki o filmie Gladiator 2 sugerują, że film jest "ekscytujący"

To z pewnością jedna z gorętszych premier tego roku. Jeszcze kilka lat temu doniesienia o powstawaniu Gladiatora 2 uznalibyśmy za żart, dziś jesteśmy w przededniu premiery filmu, za którego sterami stanął Ridley Scott. Plotki o Gladiatorze 2 i jego jakości krążą po sieci już od dłuższego czasu. Pojawienie się zwiastunów widowiska tylko je wzmocniły. I póki co, chodzą dość wyraźne słuchy, że film faktycznie się udał.

Plotki o Gladiatorze 2 – film godny Oscara?

Najnowsze doniesienia wskazują, że sequel kultowego filmu Ridleya Scotta jest „prawdziwym rarytasem”. Według anonimowych źródeł, Scott ma zapewnioną nominację do Oscara, a aktorzy Paul Mescal i Denzel Washington mogą stanowić poważne zagrożenie dla potencjalnej konkurencji. Ten 150-minutowy film ma trafić do kin za niecałe sześć tygodni, a jak na razie, jeśli ktoś jakimś sposobem go zobaczył, to był z seansu zadowolony.