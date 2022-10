Jeszcze jedna zmiana w obsadzie Wiedźmina 3. Do serialu dołączył znany aktor

Prace na planie trzeciego sezonu Wiedźmina od Netflixa zakończyły się już jakiś czas temu, ale wciąż poznajemy nowe szczegóły dotyczące obsady serialu. Niedawno informowaliśmy, że w nowych odcinkach czeka widzów zmiana obsadowa dotycząca postaci królowej driad Eithne, która pojawiła się w pierwszym sezonie. Serwis Redanian Intelligence dotarł do kolejnych informacji, według których czeka nas jeszcze jedna duża zmiana aktora. Według ich informacji Blair Kincaid nie powrócił do roli Crach an Craite.

Nowy aktor w roli jarla Cracha an Craite’a

Skeligejskiego jarla poznaliśmy w pierwszym sezonie, gdy brał udział w bankiecie Calanthe w słynnym odcinku z prawem niespodzianki. Rolę przywódcy klanu an Craite przejął Johannes Haukur Johannesson. Islandzki aktor jest doskonale znany fanom seriali fantasy. Johannessona mogliśmy oglądać w Wikingowie: Walhalla, Ostatnim królestwie oraz w Grze o Tron, gdzie wcielił się w Lema Lemoncloaka.