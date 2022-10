Netflixowy Wiedźmin mógł zostać stworzony przez TVP. Na drodze stanął Kurski

Platige Image jako pierwsze wpadło na pomysł stworzenia serialu o Wiedźminie. Szukali więc odpowiedniego dystrybutora, który sfinansuje ten projekt. Pierwsze kontakty wyprodukowania serialu w Stanach Zjednoczonych się nie udały, więc Pawlicki dogadał rozmowę Tomasza Bagińskiego i Jarka Sawko z Jackiem Kurskim. Rozmowy nie przebiegły jednak pomyślnie i TVP nie skusiło się na realizację przygód Geralta.

Muszę o tym powiedzieć, bo to jest sprawa, która mnie boli szczególnie. Na samym początku swojej bytności w TVP umówiłem spotkanie z Jarkiem Sawko i Tomaszem Bagińskim z Platige Image, którzy chodzili i szukali producenta dla serialu "Wiedźmin". Dogadałem spotkanie z Jackiem Kurskim, spotkanie się odbyło. Wtedy pierwsza opcja produkcji w Stanach Zjednoczonych nie wypaliła. Był moment, w którym TVP mogła mieć ten projekt, który finalnie znalazł się w Netfliksie.

To nie Netflix wymyślił sobie, że chce robić adaptację "Wiedźmina", tylko to był pomysł Tomka Bagińskiego. To Platige Image zgłosiło platformie taki zamiar. Już wcześniej dogadali się z Sapkowskim, że mają prawo do przygotowania serialowej wersji jego sagi. Zależało im, by puścić to w świat. Dlatego nadal nie rozumiem, jak Jacek Kurski mógł nie wykorzystać takiej okazji?