Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Valve rozpieszcza graczy

Jak każdy pecetowy gracz wie, czwartek to najlepszy dzień na rozdawanie darowych gier. Jak co tydzień swoją ofertę udostępnił już Epic Games Store, a teraz na graczy czeka również nowa darmowa gra od Steama. Tym razem w sklepie Valve do odebrania jest OneShift, czyli produkcja studia Mazen Games. Tytuł zadebiutował na rynku w sierpniu 2018 roku i jest niezależną produkcją łączącą grę logiczną z platformówką. Gra zebrała bardzo pozytywne opinie od użytkowników Steam. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak odebrać OneShift za darmo.

Przechodź przez światy i zdobądź niebieską kostkę (lub więcej!) Ciesz się na 90 różnych poziomach dzięki mechanikowi zmieniających się i obracających światów! Światy składają się z różnego rodzaju prostopadłościanów, takich jak skaczące prostopadłościany, które zwiększają cię w powietrzu, teleportują prostopadłościany, aby teleportować cię z punktu A do punktu B, czerwone prostopadłościany, które... no cóż, zabiją cię! Wybuchające bomby, które eksplodują na ustawionym zegarze, który możesz wykorzystać na swoją korzyść, by cię gdzieś zwiększyć! Resztę rzeczy zostawiamy w tajemnicy, abyś je odkrył w grze! – czytamy w opisie gry.

Następna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem OneShift za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 10 listopada do godziny 19:00.