Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Valve rozpieszcza graczy

Radosław Krajewski
2025/11/06 20:20
Również na Steam możemy odebrać darmowy prezent.

Jak każdy pecetowy gracz wie, czwartek to najlepszy dzień na rozdawanie darowych gier. Jak co tydzień swoją ofertę udostępnił już Epic Games Store, a teraz na graczy czeka również nowa darmowa gra od Steama. Tym razem w sklepie Valve do odebrania jest OneShift, czyli produkcja studia Mazen Games. Tytuł zadebiutował na rynku w sierpniu 2018 roku i jest niezależną produkcją łączącą grę logiczną z platformówką. Gra zebrała bardzo pozytywne opinie od użytkowników Steam. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak odebrać OneShift za darmo.

Steam
Steam

Przechodź przez światy i zdobądź niebieską kostkę (lub więcej!)

Ciesz się na 90 różnych poziomach dzięki mechanikowi zmieniających się i obracających światów!

Światy składają się z różnego rodzaju prostopadłościanów, takich jak skaczące prostopadłościany, które zwiększają cię w powietrzu, teleportują prostopadłościany, aby teleportować cię z punktu A do punktu B, czerwone prostopadłościany, które... no cóż, zabiją cię!

Wybuchające bomby, które eksplodują na ustawionym zegarze, który możesz wykorzystać na swoją korzyść, by cię gdzieś zwiększyć! Resztę rzeczy zostawiamy w tajemnicy, abyś je odkrył w grze! – czytamy w opisie gry.

Następna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem OneShift za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 10 listopada do godziny 19:00.

