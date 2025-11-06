Kolejna gra za darmo na Epic Games Store. Sklep rozdaje dodatkowy bonus

Dotrwaliśmy do kolejnego czwartku, więc w nagrodę Epic Games Store rozdaje graczom następną grę całkowicie za darmo. W przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia, tym razem sklep zaoferuje tylko jedną grę, ale także bonus w postaci pakietu o wartości ponad 100 dolarów do darmowej gry Idle Champions of the Forgotten Realms. Główną atrakcją jest Felix The Reaper od studia Kong Orange. Gra została wydana w październiku 2019 roku i tytuł poleca aż 81% osób na Steam. To nietypowa produkcja logiczna, w której sterujemy nietuzinkowym bohaterem, aby rozwiązać szereg zagadek. Warto przypomnieć, że gra będzie dostępna do odebrania od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

Felix pracuje w Ministerstwie Śmierci i jest zakochany w pannie Betty z Ministerstwa Życia. Mężczyzna dochodzi do wniosku, że praca na ziemi w roli żniwiarza śmierci pomoże mu kiedyś spotkać ukochaną, więc przyjmuje stanowisko, na którym dba o to, by ludzie umierali, i uczy się tańczyć, by zaimponować miłości swojego „życia”.

Felix porusza się tylko w cieniu, więc musi uważać w tym dziwnym świecie. Na szczęście żniwiarze potrafią obracać słońce i cienie, co pozwala im budować niezbędne cieniste ścieżki. Felix rozwiązuje zagadki i pilnuje tego, by ludzie umierali zgodnie z ministerialnymi planami.

Każdy poziom odblokowuje swoją hardcorową wersję dla ambitnych pracowników ministerialnych. Możesz również zdobywać czaszkowe osiągnięcia, które odblokują dodatkowe próby czasowe dla niezwykle zaradnych pracowników ministerstwa – czytamy w opisie.