Jeszcze jedna darmowa gra na PC na GOG? Gracze mogą otrzymać kolejny prezent

Użytkownicy komputerów osobistych nie mogą w ostatnim czasie narzekać na brak prezentów. Od tygodnia trwa świąteczna promocja w Epic Games Store, gdzie codziennie o 17:00 udostępniane są za darmo kolejne produkcje. W ramach Zimowej Wyprzedaży na GOG.com rozdano już natomiast trzy tytuły (ostatnim z nich jest Broken Sword: Director’s Cut), ale wiele wskazuje na to, że to nie koniec atrakcji i wspomniana platforma szykuje jeszcze jedną niespodziankę dla graczy PC.

GOG.com szykuje kolejny świąteczny prezent dla graczy PC

Jak informuje znany wszystkim łowcom okazji użytkownik o pseudonimie „billbil-kun”, już jutro – 23 grudnia – o 15:00 czasu polskiego na platformie GOG.com zupełnie za darmo będzie można odebrać grę Greak: Memories of Azur, czyli platformówkę akcji wzbogaconą o elementy przygodowe, w której trójka uzdolnionych magicznie bohaterów przemierza fantastyczną krainę, walcząc po drodze z oponentami i rozwiązując zagadki. Promocja ma być dostępna przez trzy dni – do 26 grudnia.



Oczywiście platforma GOG.com w żaden sposób nie odniosła się do powyższych rewelacji. „Billbil-kun” w kwestii różnego rodzaju okazji oraz promocji uważany jest jednak za wiarygodne źródło informacji, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że i tym razem jego doniesienia okażą się prawdziwe. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na udostępnienie wspomnianej oferty.