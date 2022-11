Epic Games Store potwierdza świąteczną promocję. Znamy liczbę darmowych gier

Podczas trwania wyprzedaży Epic Games Store zaproponuje łącznie 15 gier za darmo, więc tyle samo co w 2020 i 2021 roku. Niestety nie ujawniono, jakie tytuły zostaną rozdane graczom w ramach świątecznego prezentu. Oprócz gier, użytkownicy sklepu będą mogli liczyć również na darmowe przedmioty kosmetyczne do popularnych gier free-to-play.

Zanim święta na dobre zawitają do Epic Games Store, sklep zaplanował wcześniej promocje z okazji The Game Awards. Wyprzedaż rozpocznie się już 8 grudnia i potrwa do 10 grudnia.