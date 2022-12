Jeszcze jeden prezent dla graczy. Odbierzcie kolejną darmową grę PC na GOG.com

Tegoroczny okres świąteczny rozpieszcza użytkowników komputerów osobistych darmowymi grami. Od kilku dni codziennie gracze mogą odebrać prezenty od Epic Games Store, po świętach subskrybenci platformy Amazon Prime Gaming otrzymają dziesięć gier, a w ostatnim czasie również GOG.com regularnie oferuje kolejne tytuły za darmo. Najnowszym prezentem jest Broken Sword: Director's Cut, czyli odświeżona wersja pierwszej części kultowej serii przygodówek, która została wydana w 2008 roku.

Jako George Stobbart, Amerykanin mieszkający w Paryżu, wydaje ci się dziwne, gdy grający na akordeonie klaun wyskakuje nagle z kawiarni, mając w ręku teczką. Chwilę później zostajesz gwałtownie wyrzucony w powietrze przez siłę potężnej eksplozji, prosto w złowrogą, globalną intrygę. Co znajduje się w tej teczce? Niezwykle strzeżony rękopis napisany przez tajny średniowieczny zakon Templariuszy. Ujawnij prawdę o tajnym spisku i uratuj świat przed planem przejęcia władzy na świecie.

Jeszcze jedna darmowa gra na GOG.com

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Broken Sword: Director's Cut, to udajcie się pod ten adres. Grę przypiszecie do swojego konta GOG.com wyłącznie do 22 grudnia, do godziny 15:00 czasu polskiego.