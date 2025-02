Jest już pierwsza łatka w Sezonie Wiedźm w Diablo 4. Niestety, niektore funkcje zostaną wyłączone

Nowy sezon oferuje ciekawe mechaniki, które rozwijają wampiryczne ulepszenia znane z Sezonu 2, jednak w obliczu konkurencji ze strony Path of Exile 2 i Last Epoch, nie milkną komentarze, że Blizzard mógłby postarać się o bardziej rewolucyjne zmiany. Tym bardziej, że nie obyło się bez problemów. Blizzard tymczasowo wyłączył moce Decay Augmentation oraz Twilight Warding, ponieważ powodowały one poważne błędy w rozgrywce. Decay generował absurdalne wartości obrażeń, które przekraczały limit i były wyświetlane jako ujemne, co prowadziło do nadmiernej siły niektórych buildów. Z kolei Twilight Warding tworzył nieprzewidziane interakcje, mogące skutkować śmiercią graczy, zwłaszcza w trybie hardkorowym.

Blizzard pracuje nad poprawkami i planuje przywrócić wadliwe moce w przyszłości, przy czym Decay może powrócić już w przyszłym tygodniu, jeśli uda się wdrożyć poprawkę serwerową. Dodatkowo Blizzard przyznał, że niektóre klasy postaci wciąż mają problemy z balansem. Pierścień Mendelna nie działa poprawnie w buildach Nekromanty opartych na sługach, a poprawka dla Barbarzyńcy dotycząca Mantle of Mountain’s Fury wprowadziła lepsze rezultaty, choć zespół wciąż bada niespójne obrażenia od eksplozji. Aktualizacja 2.1.1 trafi do gry 4 lutego na wszystkich platformach, a pełną listę zmian można znaleźć w oficjalnych notatkach Blizzarda.