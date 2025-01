Sezon Wiedźm w Diablo 4 z problemami technicznymi. Gracze nie są zadowoleni

Właśnie trwa siódmy sezon w Diablo 4 – sezon Wiedźm. Wystartował on 21 stycznia 2025 roku i przyniósł wiele nowości, w tym moce sezonowe inspirowane magią czarownic, zmiany w balansie, nowych bossów, wrogów i ulepszenia. Hucznie ogłaszany przez Blizzard, zapewne miał być próbą odciągnięcia graczy od Path of Exile 2. Wszystko być może mogło się udać, gdyby nie fakt, że problemy techniczne przeszkadzają graczom w rozgrywce.

Nowy sezon w Diablo 4 powoduje sporo problemów

Według postów w mediach społecznościowych oraz komentarzy na forach Blizzarda, wielu graczy na PC doświadcza poważnych problemów, takich jak rozłączanie z serwerami, trudności z logowaniem, a nawet wyrzucenia do pulpitu. Najczęstsze problemy są również związane z wykorzystaniem pamięci RAM, przez co gra przestaje działać poprawnie nawet na komputerach o wysokiej specyfikacji po zaledwie godzinie rozgrywki. Chociaż problemy z pamięcią występowały już wcześniej, po aktualizacji wprowadzającej Sezon Wiedźm, stały się one bardziej uciążliwe, co dla niektórych czyni grę praktycznie niegrywalną.