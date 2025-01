Sezon Wiedźm w Diablo 4 już wystartował. Gracze mogą już sprawdzać nowości przygotowane przez Blizzard

Diablo 4 otrzymało również Zbrojownię. To nowa funkcja, która pozwala graczom na przechowywanie do pięciu kompletnych rynsztunków postaci. Dodatkowo gracze będą mogli zdobyć nowe aspekty legendarne i unikatowe, a posiadacze dodatku Diablo 4: Vessel of Hatred otrzymali dostęp do trzech nowych run.

Na zakończenie przypomnijmy, że Diablo 4: Vessel of Hatred, czyli DLC do gry, jest dostępne od 8 października na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Recenzja Diablo IV: Vessel of Hatred - nienawiść wsiąka do Sanktuarium powoli. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji gry, zapraszamy natomiast do lektury: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt….