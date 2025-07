Jest jeszcze jedna ofiara zwolnień w Microsofcie. Legendarny twórca musiał zamknąć studio

Mieliśmy spotkania z wydawcą dzień przed tym, jak to się wydarzyło, i nie padło wtedy ani jedno słowo na ten temat - powiedział pracownik.

Pomimo rosnących obaw związanych z ostatnimi ruchami Microsoftu, w tym falą zwolnień i zamknięć studiów, zespół Romero Games nie spodziewał się takiego obrotu spraw.

Wydawało się, że to nas nie dotyczy. Gra była już na dość zaawansowanym etapie – wyznał Romero.

Studio zatrudniało 42 osoby, ale według informacji TheJournal.ie, przy pracach nad niezapowiedzianym tytułem FPS brało udział ponad 100 osób, w tym współpracownicy zewnętrzni.

Romero Games ma za sobą kontrowersyjny debiut samodzielny w postaci gry Empire of Sin z 2020 roku, która została chłodno przyjęta. Znacznie lepiej ocenione były nieoficjalne dodatki do Dooma autorstwa Romero Games - Sigil (2018) i Sigil 2 (2023). Oba projekty zdobyły uznanie fanów i zostały włączone do oficjalnego remastera klasycznego Dooma autorstwa Nightdive Studios.