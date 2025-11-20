Jeśli The Game Awards podąży za Metacritic, GOTY 2025 może zaskoczyć

Z chwilą ogłoszenia nominacji do The Game Awards 2025 na początku tygodnia, uwaga branży skierowała się na produkcje z największą liczbą wyróżnień. Przełomowa gra RPG, Clair Obscur: Expedition 33, otrzymała rekordowe dwanaście nominacji. Tuż za nią uplasowały się dwie produkcje od PlayStation: Death Stranding 2: On the Beach oraz Ghost of Yotei. Jak zauważył serwis VGC, gdyby werdykty w tym roku były zgodne z historycznymi tendencjami i wynikami recenzji, najważniejszym zwycięzcą gali mogłaby okazać się kontynuacja roguelike'a od studia Supergiant Games, czyli Hades 2.

GOTY 2025 może zaskoczyć. Clair Obscur z rekordową liczbą nominacji, ale Hades 2 prowadzi w ocenach

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat to właśnie tytuł nominowany z najwyższą średnią oceną na Metacritic zdobywał nagrodę Gry Roku. W ciągu ostatnich ośmiu lat ta zależność potwierdziła się sześć razy. Ostatni przypadek, w którym najwyżej oceniony nominowany tytuł nie zwyciężył w kategorii GOTY, miał miejsce w 2019 roku, kiedy to nagrodę otrzymało Sekiro, pokonując w głosowaniu Resident Evil 2. Rok wcześniej, w 2018, God of War zostało ukoronowane Grą Roku, wyprzedzając Red Dead Redemption 2.