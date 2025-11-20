Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeśli The Game Awards podąży za Metacritic, GOTY 2025 może zaskoczyć

Patrycja Pietrowska
2025/11/20 12:30
Oceny na Metacritic sugerują zwycięzcę GOTY 2025.

Z chwilą ogłoszenia nominacji do The Game Awards 2025 na początku tygodnia, uwaga branży skierowała się na produkcje z największą liczbą wyróżnień. Przełomowa gra RPG, Clair Obscur: Expedition 33, otrzymała rekordowe dwanaście nominacji. Tuż za nią uplasowały się dwie produkcje od PlayStation: Death Stranding 2: On the Beach oraz Ghost of Yotei. Jak zauważył serwis VGC, gdyby werdykty w tym roku były zgodne z historycznymi tendencjami i wynikami recenzji, najważniejszym zwycięzcą gali mogłaby okazać się kontynuacja roguelike'a od studia Supergiant Games, czyli Hades 2.

The Game Awards
The Game Awards

GOTY 2025 może zaskoczyć. Clair Obscur z rekordową liczbą nominacji, ale Hades 2 prowadzi w ocenach

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat to właśnie tytuł nominowany z najwyższą średnią oceną na Metacritic zdobywał nagrodę Gry Roku. W ciągu ostatnich ośmiu lat ta zależność potwierdziła się sześć razy. Ostatni przypadek, w którym najwyżej oceniony nominowany tytuł nie zwyciężył w kategorii GOTY, miał miejsce w 2019 roku, kiedy to nagrodę otrzymało Sekiro, pokonując w głosowaniu Resident Evil 2. Rok wcześniej, w 2018, God of War zostało ukoronowane Grą Roku, wyprzedzając Red Dead Redemption 2.

Metacritic, platforma, która zbiera recenzje wyłącznie od podmiotów określanych jako „najbardziej szanowani krytycy na świecie”, ujawniła, że dotychczas najlepiej ocenianymi nowymi grami 2025 roku są: Hades 2 z wynikiem 95, a następnie ex aequo Clair Obscur: Expedition 33 i Blue Prince, obie z notą 92.

Opierając się na tych wynikach, gdyby laureaci TGA 2025 byli wybierani wyłącznie na podstawie not Metacritic, Hades 2 z najwyższą średnią ocen zostałby uznany Grą Roku. Hades 2 jest również przewidywanym zwycięzcą w kategoriach Najlepsza Gra Akcji oraz Najlepszy Kierunek Artystyczny. Z kolei Clair Obscur: Expedition 33, pomimo mniejszej średniej, miałby szansę na triumf w kategoriach Najlepsza Gra RPG, Najlepsza Narracja oraz Najlepsza Gra Niezależna, dzieląc potencjalnie to wyróżnienie z Blue Prince.

Przypomnijmy, że nominacje do najważniejszej nagrody, Gry Roku 2025, obejmują Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, oraz Kingdom Come: Deliverance II. Ceremonia The Game Awards 2025 zostanie wyemitowana na żywo w czwartek, 11 grudnia 2025 roku.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/the-game-awards-could-crown-a-surprise-game-of-the-year-if-the-winners-follow-metacritic-trends/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:21

Ja się zastanawiam czym się różni opinia "najbardziej szanowani krytycy na świecie" od np mojej. Bo tak się głupio składa że praktycznie zawsze jestem w stanie przewidzieć jaki będzie odbiór danej gry przez społeczność. Znowu Ci "najbardziej szanowani krytycy na świecie" strasznie często się mylą. 

Normalnie jakby ich opinie nie miały nic wspólnego z klientami czyli osobami dla których te recenzje powinny być tylko były zrobione na potrzeby korporacji i ich interesów. 




