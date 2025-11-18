Clair Obscur: Expedition 33 wyprzedziło hity PlayStation i zdominowało TGA 2025

Clair Obscur: Expedition 33 prześcignęło dotychczasowych rekordzistów, czyli wielkie hity PlayStation: God of War: Ragnarok z 2022 roku oraz The Last of Us Part 2 z 2020 roku. Oba te tytuły mogły pochwalić się jedenastoma nominacjami w swoich latach. Warto zauważyć, że na tle historycznym, inne wysoko nominowane gry to Death Stranding (10 nominacji), a także Baldur's Gate 3 i Deathloop (po 9 nominacji).

Wczoraj poznaliśmy wszystkie nominacje do The Game Awards 2025 . Jak się okazuje, absolutnym rekordzistą pod tym kątem zostało Clair Obscur: Expedition 33. Tytuł zdobył liczbę dwunastu nominacji, ustanawiając tym samym nowy historyczny rekord w ciągu jedenastu lat istnienia nagród.

Tegoroczna edycja The Game Awards również wyróżniła inne produkcje, choć z mniejszą liczbą nominacji. Death Stranding 2: On The Beach oraz Ghost of Yotei otrzymały po siedem nominacji, natomiast Hades 2 – sześć.

Spektrum kategorii, w których nominowano Clair Obscur: Expedition 33, jest wyjątkowo szerokie, co świadczy o docenieniu gry na wielu płaszczyznach twórczych. Gra otrzymała nominacje do GOTY, ale również w kategoriach obejmujących narrację, dźwięki czy kierownictwo artystyczne. Jako gra niezależna została też nominowana w kategorii najlepszego debiutu indie oraz najlepszej gry indie. Co więcej, wyjątkowo silne uznanie zyskały kreacje aktorskie: nominację dla najlepszej roli otrzymali jednocześnie Jennifer English za rolę Maelle, Ben Starr jako Verso oraz Charlie Cox jako Gustave.

Choć zdobycie wszystkich nominacji jest mało prawdopodobne, a trójka aktorów nie może wygrać jednocześnie w kategorii najlepszej roli, Expedition 33 ma szansę na pobicie kolejnego historycznego rekordu – pod względem liczby zdobytych statuetek. Obecnie rekordzistą w tej dziedzinie jest The Last of Us Part 2, które zwyciężyło w siedmiu kategoriach. Na drugim miejscu, z sześcioma wygranymi, remisują God of War Ragnarok i Baldur's Gate 3.

Przypomnijmy na koniec, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!