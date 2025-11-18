Clair Obscur: Expedition 33 wyprzedziło hity PlayStation i zdominowało TGA 2025

Wczoraj poznaliśmy wszystkie nominacje do The Game Awards 2025. Jak się okazuje, absolutnym rekordzistą pod tym kątem zostało Clair Obscur: Expedition 33. Tytuł zdobył liczbę dwunastu nominacji, ustanawiając tym samym nowy historyczny rekord w ciągu jedenastu lat istnienia nagród.
Clair Obscur: Expedition 33 bije historyczny rekord nominacji w The Game Awards 2025
Clair Obscur: Expedition 33 prześcignęło dotychczasowych rekordzistów, czyli wielkie hity PlayStation: God of War: Ragnarok z 2022 roku oraz The Last of Us Part 2 z 2020 roku. Oba te tytuły mogły pochwalić się jedenastoma nominacjami w swoich latach. Warto zauważyć, że na tle historycznym, inne wysoko nominowane gry to Death Stranding (10 nominacji), a także Baldur's Gate 3 i Deathloop (po 9 nominacji).
Tegoroczna edycja The Game Awards również wyróżniła inne produkcje, choć z mniejszą liczbą nominacji. Death Stranding 2: On The Beach oraz Ghost of Yotei otrzymały po siedem nominacji, natomiast Hades 2 – sześć.
GramTV przedstawia:
Spektrum kategorii, w których nominowano Clair Obscur: Expedition 33, jest wyjątkowo szerokie, co świadczy o docenieniu gry na wielu płaszczyznach twórczych. Gra otrzymała nominacje do GOTY, ale również w kategoriach obejmujących narrację, dźwięki czy kierownictwo artystyczne. Jako gra niezależna została też nominowana w kategorii najlepszego debiutu indie oraz najlepszej gry indie. Co więcej, wyjątkowo silne uznanie zyskały kreacje aktorskie: nominację dla najlepszej roli otrzymali jednocześnie Jennifer English za rolę Maelle, Ben Starr jako Verso oraz Charlie Cox jako Gustave.
Choć zdobycie wszystkich nominacji jest mało prawdopodobne, a trójka aktorów nie może wygrać jednocześnie w kategorii najlepszej roli, Expedition 33 ma szansę na pobicie kolejnego historycznego rekordu – pod względem liczby zdobytych statuetek. Obecnie rekordzistą w tej dziedzinie jest The Last of Us Part 2, które zwyciężyło w siedmiu kategoriach. Na drugim miejscu, z sześcioma wygranymi, remisują God of War Ragnarok i Baldur's Gate 3.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!