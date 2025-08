Jeśli ten aktor zgodzi się zagrać w filmie Gorączka 2, w końcu otrzyma zielone światło od Warner Bros.

Była Gorączka, po latach powstał sequel (a właściwie prequel) w postaci książki, powstał scenariusz, powstanie też film. Leonardo DiCaprio najwyraźniej jest zainteresowany.

Prequel jednego z najsłynniejszych filmów sensacyjnych lat 90. nadal pozostaje w fazie zawieszenia. Heat 2, czyli Gorączka 2 od Michaela Manna, zapowiadana od lat kontynuacja kultowego Gorączki z 1995 roku, wciąż boryka się z problemami finansowymi. Chociaż reżyser nie ustaje w staraniach, by doprowadzić projekt do realizacji, wszystko wskazuje na to, że przyszłość filmu może teraz zależeć od jednej decyzji: czy Leonardo DiCaprio przyjmie główną rolę. Leonardo DiCaprio ostatnią nadzieją dla Gorączki 2? Według doniesień Matta Belloniego z serwisu Puck, Mann od miesięcy prowadzi negocjacje z Warner Bros., próbując zdobyć budżet na poziomie 170 milionów dolarów (pierwotnie mówiło się nawet o ponad 200 milionach). To wciąż za dużo. Studio nie pali się jednak do samodzielnego finansowania projektu. Choć włodarze WB – Mike De Luca i Pam Abdy – są osobiście zainteresowani filmem, naciskają na znalezienie partnera współfinansującego.

Tu do gry może wejść Apple. Gigant technologiczny otrzymał już scenariusz i rozważa dołączenie do projektu. Ale prawdziwym game-changerem byłoby zaangażowanie Leonarda DiCaprio, który – jak donoszą źródła – rozmawia z Mannem o głównej roli. Choć jeszcze nic nie zostało podpisane, samo pojawienie się nazwiska DiCaprio w kontekście filmu diametralnie zmienia jego potencjał komercyjny. Gorączka 2 z DiCaprio mógłby z miejsca stać się wydarzeniem kinowym na skalę globalną – czymś, na co inwestorzy i studia otwierają portfele znacznie szerzej. Wcześniej do jednej z głównych ról typowany był m.in. Adam Driver.

GramTV przedstawia:

Michael Mann, obecnie 81-letni, od lat planuje drugą część Gorączki, bazując na wydanej w 2022 roku powieści napisanej wspólnie z Meg Gardiner. Książka to zarówno prequel, jak i sequel – opowiada o młodości Neila McCauleya (w oryginale grany przez Roberta De Niro) i Vincenta Hanny (Al Pacino), a jednocześnie śledzi dalsze losy Hanny po brutalnym finale pierwszego filmu. Planowany budżet przekracza znacznie przeciętne oczekiwania dla kina kryminalnego, a dodatkowo ostatni film Manna – Ferrari – nie osiągnął sukcesu kasowego, co studia biorą pod uwagę. Z drugiej strony, oryginalna „Gorączka” przyniosła 187 milionów dolarów w 1995 roku – co dziś oznaczałoby prawie 400 milionów. Mann ma nadzieję rozpocząć zdjęcia w 2025 roku, celując w premierę pod koniec 2026. Jednak bez silnego nazwiska – i dodatkowego wsparcia finansowego – projekt może pozostać w fazie tzw. development hell. Czekamy na rozwój wydarzeń. Warto przypomnieć, że w tym roku zadebiutuje inny wynik współpracy na linii Warner Bros. – Leonardo DiCaprio, czyli film One Battle After Another. Jeśli ten film zaliczy sukces, kolejne także mogą dostać zielone światło.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.