Książka okazała się hitem, ale film jest wciąż niepewny. Gorączka 2 Michaela Manna wciąż bez zielonego światła od Warner Bros.

Czy film powstanie? Czy Warner Bros. zaryzykuje? Biorąc pod uwagę to, co obecnie dzieje się w studiu, wydaje się to mało prawdopodobne.

Już wcześniej informowaliśmy, że trwają prace nad scenariuszem do Gorączki 2 Michaela Manna. Teraz okazuje się, że tekst jest gotowy – reżyser miał przesłać go do Warner Bros. na początku 2025 roku. Niestety, projekt nadal nie otrzymał zielonego światła i utknął w martwym punkcie. Według źródeł związanych z produkcją, opóźnienie wynika z niestabilnej sytuacji w Warner Bros. Choć studio posiada niezwykle cenną markę – powieść Gorączka 2 była bestsellerem, a oryginalny film z 1995 roku zyskał status kultowego – decyzja o produkcji pozostaje niepewna. Agenci i aktorzy podobno ustawiają się w kolejce do projektu, a wśród potencjalnych gwiazd wymienia się Austina Butlera, Adama Drivera i Anę de Armas. Co dalej z Gorączką 2? Książka była bestsellerem, kiedy film? Kluczowym problemem wydaje się budżet. Jak podaje jedno ze źródeł z Warner Bros.

Budżet żądany przez Michaela [Manna] jest zdecydowanie za wysoki Film miał ruszyć na początku 2024 roku, potem przesunięto go na koniec 2024, a następnie na początek 2025. Jednak brak decyzji ze strony studia każe zastanawiać się, czy projekt w ogóle dojdzie do skutku. Sytuacja Manna, o czym wypada wspomnieć, komplikuje się również po słabych wynikach jego ostatniego filmu – Ferrari kosztowało 95 mln dolarów, ale zarobiło zaledwie 44 mln na całym świecie. Choć był to film autorski, jego wynik kasowy mógł wpłynąć na ostrożność Warner Bros. przy podejmowaniu decyzji o Gorączce 2.

Na decyzję wpływa również napięta sytuacja finansowa studia. Warner Bros. jak na razie ponosi straty przy Mickey 17 (prawdopodobnie ponad 100 mln dolarów), a Joker: Folie à Deux, który kosztował 200 mln dolarów, okazał się ogromną klapą finansową. W harmonogramie Warnera znajdują się również kosztowne filmy Paula Thomasa Andersona (140 mln dolarów), Maggie Gyllenhaal (100 mln), Ryana Cooglera (100 mln) czy Alejandro Gonzáleza Iñárritu (ponad 120 mln). Kluczowy dla przyszłości studia będzie Superman Jamesa Gunna, którego budżet prawdopodobnie przekroczy 200 mln dolarów, a wszystko poniżej 700 mln dolarów w box office może być uznane za porażkę. Czy Warner Bros. zaryzykuje i da zielone światło Gorączce 2? A może sprzeda prawa innemu studiu? Na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.