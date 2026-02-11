Jedna z największych niespodzianek frekwencyjnych ubiegłego roku doczeka się kontynuacji

F1, ubiegłoroczny hit z Bradem Pittem w roli głównej, doczeka się kontynuacji. Producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że Apple Studios oficjalnie dało zielone światło dla sequela filmu F1. Decyzja nie powinna dziwić – pierwsza część zarobiła imponujące 633 mln dolarów na świecie, stając się jednym z największych kinowych hitów sezonu.

F1 dostanie sequel

Jak przyznał Bruckheimer podczas spotkania oscarowego w Los Angeles, sukces produkcji był dla niego ogromną satysfakcją, zwłaszcza że droga do realizacji filmu była długa i naznaczona branżowymi strajkami. Producent nie krył też radości z faktu, że F1 otrzymało nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film. To wyraźny sygnał, że za komercyjnym powodzeniem idzie również prestiż – a dla Apple to podwójne zwycięstwo.