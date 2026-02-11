Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z największych niespodzianek frekwencyjnych ubiegłego roku doczeka się kontynuacji

Jakub Piwoński
2026/02/11 18:50
1
0

Po F1 przyszła pora na… F2?

F1, ubiegłoroczny hit z Bradem Pittem w roli głównej, doczeka się kontynuacji. Producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że Apple Studios oficjalnie dało zielone światło dla sequela filmu F1. Decyzja nie powinna dziwić – pierwsza część zarobiła imponujące 633 mln dolarów na świecie, stając się jednym z największych kinowych hitów sezonu.

F1
F1

F1 dostanie sequel

Jak przyznał Bruckheimer podczas spotkania oscarowego w Los Angeles, sukces produkcji był dla niego ogromną satysfakcją, zwłaszcza że droga do realizacji filmu była długa i naznaczona branżowymi strajkami. Producent nie krył też radości z faktu, że F1 otrzymało nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film. To wyraźny sygnał, że za komercyjnym powodzeniem idzie również prestiż – a dla Apple to podwójne zwycięstwo.

GramTV przedstawia:

Choć szczegóły fabuły drugiej części pozostają tajemnicą, można zakładać, że Brad Pitt powróci za kierownicę bolidu. Pierwszy film, trwający 156 minut, przyciągnął widzów widowiskowymi scenami wyścigów i energią rodem z klasycznych dramatów sportowych. Co więcej, produkcja zdołała nawet wyprzedzić w letnim box office’ie nowego Supermana.

Budżet filmu według nieoficjalnych doniesień mógł wyniósł około 2000 milionów dolarów, ale dla giganta pokroju Apple to inwestycja, która najwyraźniej się opłaciła. Skoro F1 przyniosło zarówno potężne wpływy, jak i uznanie Akademii, decyzja o kontynuacji wydaje się naturalnym krokiem. Teraz pozostaje pytanie, czy sequel powtórzy ten sukces.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/11/f1-sequel-officially-greenlit-by-apple

Tagi:

Popkultura
film
Apple
sequel
F1
Formuła 1
box office
Joseph Kosinski
Brad Pitt
kontynuacja
film sportowy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
twojstary5
Gramowicz
Dzisiaj 19:23

To jest gram.pl czy ogladam.pl?




